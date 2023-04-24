Бригада ветеринаров выехала на место массовой гибели коров под Волгоградом





– В поселок Терновой Котельниковского района выехала бригада ветеринарных врачей ГБУ ВО «Котельниковская районная станция по борьбе с болезнями животных», которая выполняет комплекс исследований для установления причин гибели животных. Отобранный биоматериал будет также изучен на наличие у животных инфекционных заболеваний, – сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области.

Как ранее сообщало информагентство, о трагедии в поселке сообщили местные жители. С их слов, 22 апреля домашние коровы, возвращаясь вечером с выпаса, стали вдруг падать и умирать на глазах потрясенных хозяев. Сельчане пошли по следам животных и выяснили, что коровы напились из огромной лужи возле полей фермера. Рядом с ней стояла бочка, были и мешки с химией. Эти вещества, как предполагают люди, и попали в воду, отравив их скотину.

Жители поселка обратились к местному ветеринару, написали заявление в полицию. Они требуют провести исследования воды и наказать фермера, по вине которого отравились животные.

Между тем, специалисты не исключают, что ответственность за гибель коров лежит и на их владельцах, и на фермерском хозяйстве. Животные оказались на территории механизированной бригады, где их быть не должно. В свою очередь владельцы фермы должны были предупредить местных жителей о проводимых работах с химическими веществами.