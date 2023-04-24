«Они падали и умирали, а мы плакали»: в хуторе под Волгоградом произошло массовое отравление коров





Жители поселка Терновой Котельниковского района до сих пор не могут прийти в себя от трагедии, которая произошла в субботу, 22 апреля. Как рассказали ИА «Высота 102» сельчане, домашние коровы, возвращаясь вечером с выпаса, стали вдруг падать и умирать на глазах потрясенных хозяев.





– Мы рыдали в голос, не могли понять, что происходит, – вспоминает события того жуткого вечера местная жительница Роза. – Коровы падали и умирали на наших глазах, так и не дойдя до подворий.

Всего погибло 15 коров. Владельцы умерших животных пошли по следам своих коров, чтобы понять, что произошло. И обнаружили огромную лужу рядом с полями местных фермеров. Лужа, которую животные использовали как водопой, находилась рядом с бочкой.

– Там лежали мешки с селитрой, мы предположили, что, видимо, фермеры разводили химикаты для обработки полей в этой бочке, но отравленная жидкость выплеснулась. Наши коровы проходили вдоль поля и, скорее всего, напились ядовитой воды, – считают жители.

Шокированные жители поселка Терновой позвонили ветеринару, однако тот отказался приезжать, сославшись на выходной день. Зато посоветовал владельцам погибших животных резать подыхающую скотину, чтобы «хоть мясо себе оставить». Вызвали жители и полицейских.

– Мы так и стали делать, но уже слишком поздно было, коровы были уже дохлые, – рассказывают хозяева павших животных. – А, когда приехали полицейские, они в шоке были, как мы могли резать скотину, если не знали, от чего она погибла?

Только в воскресенье, 23 апреля, в поселок приехали представители ветеринарных служб и взяли анализы воды из той лужи, из которой, предположительно, напились животные.

– Мы тоже взяли образцы воды. Опасаемся, что фермер, который работает на полях, может вмешаться в ситуацию, – признались жители Тернового. – Представитель от пострадавших жителей будет присутствовать при исследовании воды и мы будем контролировать этот процесс, насколько это будет возможно. Мы хотим, чтобы фермер ответил за гибель наших коров.

По словам жителей, поля рядом с их поселком обрабатывает фермер Константин Сердюков.

– Сам он даже не приехал к нам, не извинился, зато прислал троих своих рабочих, – рассказывают пострадавшие. – При этом они еще и нас пытались сделать виноватыми! Мол, коровы погибли, потому что мы за ними не следили! Но коровы всегда ходили этим путем и никогда не было никаких проблем. Это фермер должен был проявлять осторожность при обращении с химикатами. Из этой лужи любые животные могли напиться.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментариями, подтвердили, что в отдел полиции по Котельниковскому району от жителей хутора Терновка поступило заявление о гибели 15 коров.

– По данному факту проводится проверка, – пояснили в ведомстве.

Между тем, жители до сих пор не могут смириться, что потеряли своих кормилиц.

– У наших буренок остались новорожденные телята, как нам теперь поднимать их и чем кормить? Мы уже не говорим о том, что мы остались на все лето без молока. А в деревне люди только и живут скотиной да огородами. Мы просто лишились источника существования, – говорят сельчане.