Автомобиль с молодежью перевернулся из-за взрыва шины в Волгоградской области

Происшествия 24.04.2023 10:57
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24.04.2023 10:57
Четверо молодых людей пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 672 км автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». Автомобиль «ВАЗ-21124», которым управлял 22-летний водитель, выехал на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием в кювет.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за взрыва задней левой шины, после чего водитель не справился с управлением. В больницу с места происшествия были доставлены водитель и трое пассажиров легковушки: 20-летний парень, 19-летняя и 17-летняя девушки.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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