Автомобиль с молодежью перевернулся из-за взрыва шины в Волгоградской области





Четверо молодых людей пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 672 км автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». Автомобиль «ВАЗ-21124», которым управлял 22-летний водитель, выехал на обочину по ходу движения с последующим опрокидыванием в кювет.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за взрыва задней левой шины, после чего водитель не справился с управлением. В больницу с места происшествия были доставлены водитель и трое пассажиров легковушки: 20-летний парень, 19-летняя и 17-летняя девушки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



