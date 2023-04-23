Две школьницы пострадали в ДТП с квадроциклами в Волгоградской области

Происшествия 23.04.2023 11:17
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23.04.2023 11:17
Два происшествия с квадроциклами, в которых пострадали несовершеннолетние, зафиксированы в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, один из инцидентов случился накануне на острове Зеленый в Волжском.
Неизвестный в дачном массиве на ул. Спортивная наехал на квадроцикле на 11-летнюю девочку, которая стояла на тротуаре, после чего скрылся. Ребенок госпитализирован, ведется розыск водителя. Очевидцев ДТП, граждан, обладающих сведениями о водителе, просят сообщить информацию по телефону 88443-41-75-04 – дежурная часть Госавтоинспекции г. Волжский.А в хуторе Песчанка Иловлинского района 12-летняя девочка, управляя квадроциклом, при развороте не удержала равновесие, в результате чего транспортное средство опрокинулась. Школьницу увезли в больницу.
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