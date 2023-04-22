Пьяный водитель перевернулся в машине с двумя детьми под Волгоградом

Происшествия 22.04.2023 11:00
0
22.04.2023 11:00
Авария, в которой пострадали один взрослый и двое детей, произошла в Киквидзенском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на автодороге «Семеновка-Казарино» 31-летний водитель автомобиля «Лифан» совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.
По предварительной информации, мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Он следовал в сторону хутора Казарино. В салоне автомобиля были дети.
В результате ДТП в больницу с различными травмами доставили двух девочек 7 и 9 лет, а также водителя «Лифана».
«Жена и дети выпрыгивали из окон»: под Волгоградом сгорел дом настоятеля православной общины22.04.2023 15:32
Происшествия 22.04.2023 15:32
В поселке под Волгоградом дотла сгорели сараи, пострадала девушка22.04.2023 14:08
Происшествия 22.04.2023 14:08
Под Волгоградом образовалась 4-километровая пробка из-за ДТП с маршруткой22.04.2023 10:31
Происшествия 22.04.2023 10:31
На трассе Волгоград — Москва смяло легковушку, водитель погиб: видео21.04.2023 19:58
Происшествия 21.04.2023 19:58
«Жила одна, внук приходил»: соседи рассказали о хозяйке квартиры в Волгограде, где взорвался газ21.04.2023 19:21
Происшествия 21.04.2023 19:21
В Волгограде после ДТП с иномаркой исчез один из сбитых пешеходов21.04.2023 17:45
Происшествия 21.04.2023 17:45
«Она хваталась за кусты»: под Волгоградом спасатели вытащили из ледяной воды 25-летнюю девушку21.04.2023 13:40
Происшествия 21.04.2023 13:40
В Волгограде госпитализировали четырех пассажиров автобуса21.04.2023 11:08
Происшествия 21.04.2023 11:08
В Волгограде ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме21.04.2023 10:59
Происшествия 21.04.2023 10:59
В Волгоградской области животные покусали 2460 человек21.04.2023 10:17
Происшествия 21.04.2023 10:17
Губернатор Бочаров заслушал доклад главы Волгограда по факту взрыва в жилом доме21.04.2023 09:19
Происшествия 21.04.2023 09:19
«Думали, нас взорвали»: в Волгограде открыли пункт временного размещения для жильцов дома на ул. Титова21.04.2023 08:04
Происшествия 21.04.2023 08:04
Облздрав: в результате взрыва жилого дома в Волгограде никто не пострадал21.04.2023 07:43
Происшествия 21.04.2023 07:43
К взорвавшемуся дому в Волгограде прибыли руководители силовых и экстренных ведомств21.04.2023 06:18
Происшествия 21.04.2023 06:18
Волгоградец пришел к соседям на разборки с ножом20.04.2023 21:00
Происшествия 20.04.2023 21:00