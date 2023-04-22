Пьяный водитель перевернулся в машине с двумя детьми под Волгоградом





Авария, в которой пострадали один взрослый и двое детей, произошла в Киквидзенском районе Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, на автодороге «Семеновка-Казарино» 31-летний водитель автомобиля «Лифан» совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

По предварительной информации, мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Он следовал в сторону хутора Казарино. В салоне автомобиля были дети.

В результате ДТП в больницу с различными травмами доставили двух девочек 7 и 9 лет, а также водителя «Лифана».



