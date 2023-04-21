ПСБ поддержит волгоградских машиностроителей

Экономика 21.04.2023 19:14
0
21.04.2023 19:14
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова и заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили создание условий для развития отечественных предприятий машиностроения и инициативы по привлечению молодых специалистов в отрасль. Результатом встречи стало совместное решение о включении новых представителей органов власти в рабочий комитет для реализации задач в сфере поддержки российского машиностроения.
– Создана новая и очень важная рабочая площадка в Волгоградской области для открытого диалога правительства, машиностроителей, бизнеса и общественных организаций в части решения совместных задач повышения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. Сегодня экономическая и технологическая устойчивость промышленных предприятий, и в первую очередь предприятий ОПК, имеет особое значение. ПСБ намерен усилить работу по всем направлениям, касающимся машиностроительной отрасли региона как в области кредитной поддержки, так и в сфере промышленной ипотеки, кадровой и социальной политики для привлечения молодых перспективных специалистов в машиностроение. Будем оказывать содействие в реализации значимых проектов для региона, вместе способствовать активному развитию отрасли, – сказала Вера Подгузова.
Вера Подгузова также приняла участие в совещании по мерам поддержки машиностроительных и оборонных предприятий и в расширенном заседании Регионального совета Волгоградского отделения «Союза машиностроителей России», который курирует председатель ПСБ Петр Фрадков. В мероприятиях также приняли участие начальник Центра компетенций ОПК ПСБ Михаил Федорин, руководители 30 предприятий региона и профильных ведомств администрации Волгоградской области.
На совещании представители ПСБ презентовали инструменты финансовых и нефинансовых мер государственной поддержки организаций оборонной промышленности, наиболее востребованные на рынке механизмы привлечения проектного финансирования и пополнения источников оборотных средств, инвестиционные ресурсы, вопросы совместной реализации проектов и участия Волгоградского регионального отделения «Союзмаш» в жизни региона. Было подписано соглашение о сотрудничестве между «Союзмаш» и Комитетом образования, науки и молодежной политике Волгоградской области.
Греф не исключил в будущем обновления рекорда по размеру дивидендов Сбербанка21.04.2023 14:09
Экономика 21.04.2023 14:09
Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 миллиардов рублей21.04.2023 13:51
Экономика 21.04.2023 13:51
Стали известны победители ежегодной премии индустрии клиентского опыта21.04.2023 13:09
Экономика 21.04.2023 13:09
ВТБ внедрил цифровую анкету для клиентов крупного бизнеса21.04.2023 12:22
Экономика 21.04.2023 12:22
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год21.04.2023 11:16
Экономика 21.04.2023 11:16
ВТБ выходит на рынок кредитов на малые суммы21.04.2023 10:40
Экономика 21.04.2023 10:40
Волгоградстат зафиксировал рост цен на капусту и лук на 7%20.04.2023 20:31
Экономика 20.04.2023 20:31
На «Красном Октябре» состоялся общезаводской субботник20.04.2023 17:28
Экономика 20.04.2023 17:28
Волгоградские студенты стали победителями III Межрегиональной юридической олимпиады Сбера20.04.2023 14:54
Экономика 20.04.2023 14:54
Школа лидеров: на ЕвроХим-ВолгаКалии стартовала программа обучения линейных руководителей20.04.2023 14:14
Экономика 20.04.2023 14:14
ЦБ: в марте инфляция в Волгоградской области снизилась в 3 раза20.04.2023 13:40
Экономика 20.04.2023 13:40
Банки предлагают повышенный кешбэк в преддверии майских праздников20.04.2023 13:10
Экономика 20.04.2023 13:10
ВТБ: портфель обезличенных металлических счетов превысил 40 тонн20.04.2023 12:23
Экономика 20.04.2023 12:23
Дизтопливо в Волгоградской области подешевело еще на 5 копеек20.04.2023 08:35
Экономика 20.04.2023 08:35
Проект Сбера победил во всероссийском конкурсе лучших практик активного долголетия19.04.2023 16:39
Экономика 19.04.2023 16:39