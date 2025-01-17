Общество

В Волгоградской области обнаружили 200 кг сомнительного творога

Общество 17.01.2025 10:54
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17.01.2025 10:54


Сотрудники Россельхознадзора выявили в Волгоградской области творог неизвестного происхождения. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения ветеринарного законодательства обнаружены на площадке волгоградского предпринимателя.

Установлено, что уполномоченным лицом на площадке предпринимателя оформлен производственный сертификат на 200 кг творога без указания сырья, из которого была выработана продукция, а также без ветеринарно-санитарной экспертизы. 

- Таким образом, нарушена прослеживаемость продукции при производстве, что может привести к выпуску в оборот некачественной продукции животного происхождения, - пояснили в управлении. 

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производственный сертификат аннулирован.

Фото из архива V102.RU

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