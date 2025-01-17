



В Ворошиловском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лада Гранта» и Volkswagen. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 16 января напротив дома №66 по улице Череповецкая.





Момент столкновения зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. На видеокадрах видно, как «Гранта» начинает совершать поворот и в этот момент белая иномарка на большой скорости врезается в бок автомобиля.

В результате аварии три пассажира «Лада», включая 2-х месячную и 12-летнюю девочек, доставлены в медучреждение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области