Волгоградский РПН не нашел вирусов в крещенских купелях

В Волгоградской области сотрудники Роспротребнадзора в местах, оборудованных для крещенских купаний, взяли пробы воды для лабораторных исследований. Как сообщает V102.RU со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, полученные результаты не вызывают опасности для здоровья населения.

- Все пробы по микробиологическим и вирусологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям, - заявили в ведомстве.

Напомним, что 19 января верующие отмечают двунадесятый праздник Крещение Господня или Богоявление. Он связан с важнейшим событием земной жизни Иисуса Христа, которое описано в Евангелии. На Крещение в храмах совершается Чин великого освящение воды, верующие участвуют в праздничных службах.

Крещенские купания - это скорее народная традиция.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что купание в незнакомых местах категорически недопустимо, так как это может быть небезопасно. Если вы решили окунуться в прорубь, то делать это нужно в специально оборудованных местах. В Волгоградской области будут оборудованы свыше 40 мест для крещенских купаний, из них пять - в Волгограде. В таких местах будут нести службу спасатели, медики и сотрудники полиции.

Адреса расположения купелей в Волгограде:

- Тракторозаводский район – берег р. Волги, напротив жилого дома № 4 по ул. им. Грамши (пос. Спартановка);

- Краснооктябрьский район – территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;

- Советский район – Ельшанская набережная (микрорайон Тулака);

- Кировский район – набережная им. Высоцкого около пристани им. Руднева;

- Красноармейский район – Севастопольская набережная, рядом с монументом В.И. Ленина.