Росводресурсы из-за аномального тепла сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭС

Режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, в который входит Волжская ГЭС в Волгоградской области, не будут менять до февраля из-за аномально высоких температур. Такое решение, как передает V102.RU, принято в Росводресурсах на заседании межведомственной рабочей группы.

Участники встречи согласовали объемы сбросных расходов гидроузлов на ближайшие три недели. Принято решение сохранить ранее установленные режимы работы гидроузлов из-за теплой погодной аномалии и прогнозируемого дефицита запасов воды в снежном покрове.

Так, Росгидромет указывает, что толщина ледового покрова на всех водохранилищах Волго-Камского каскада составляет от 13 до 49 см. Однако толщина снежного покрова, который не может сформироваться из-за теплой погоды и затяжных оттепелей, не превышает 30 сантиметров. Запас воды в снежном покрове составляет 84% от снеднемноголетних значений. К примеру, в январе 2024 года этот показатель составлял 121%.

Из-за таяния снега в декабре в водохранилища каскада поступило 10,2 куб.км воды, что составило 104% от нормативных показателей. В январе снеготаяние продолжается. По прогнозам, приток составит 7,6-10,0 куб.км при норме 7,8 куб.км. Существенно выше нормы он ожидается на Верхней Волге в Иваньковском (246%), Угличском (204%) и Шекснинском (158%) водохранилищах.

Напомним, что ранее Росводресурсы снизили среднесуточный расход воды на Волжской ГЭС с 5,5 тыс. кубометров до 5,3 тыс. кубометров в секунду. В таком режиме гидроузел должен был работать до 20 января.

Фото из архива V102.RU