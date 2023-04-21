Федеральные новости

Аэрофлот бесплатно перевезет ветеранов войны с 2 по 11 мая

Федеральные новости 21.04.2023 15:27
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21.04.2023 15:27


 

Аэрофлот в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустил традиционную акцию по предоставлению ветеранам бесплатного перелёта с 2 по 11 мая 2023 года. Дополнительно всем участникам акции вручат сертификат на второй бесплатный авиабилет в течение года, сообщили ИА «Высота 102» в компании перевозчика.

Бесплатный перелёт в экономическом классе обслуживания могут оформить ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств. 

Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, являющимся ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, авиакомпания предоставляет возможность оформить перелёт в классах комфорт или бизнес. Аэрофлот берет на себя оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов. Каждый участник праздничной акции также может оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. 

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