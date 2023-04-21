Происшествия

«Она хваталась за кусты»: под Волгоградом спасатели вытащили из ледяной воды 25-летнюю девушку

Происшествия 21.04.2023 13:40
0
21.04.2023 13:40


В рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области спасатели пришли на помощь тонущей 25-летней девушке. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Среднеахтубинской спасательной станции Владимир Дурновцев, происшествие случилось сегодня, 21 апреля около полудня. 

– Наш дежурный сотрудник осматривал, как и положено по уставу, акваторию реки Ахтуба. И заметил всплеск воды под мостом через Ахтубу. Тут же он сообщил об увиденном своим коллегам, которые уже через минуту были на месте, домчавшись к месту происшествия на моторной лодке. К этому времени уже поступила информация от сотрудников ППС, проезжавших в этот момент по мосту, об упавшей в воду девушке, – пояснил Владимир Валерьевич. 

Когда к месту прибыли спасатели, девушка  отчаянно барахталась и пыталась ухватиться за затопленную  растительность. Но сил у нее уже почти не осталась – вода в Ахтубе сейчас ледяная из-за сбросов на Волжской ГЭС, и долго продержаться на поверхности ей бы не удалось. В любой момент она могла потерять сознание. 

К счастью, спасатели Ринат Яваев и Руслан Хапчаев успели вовремя. Спасенную на лодке привезли на станцию, где ее укрыли теплым одеялом и напоили чаем. Через некоторое время приехали врачи неотложки, которые оказали девушке первую помощь и госпитализировали. 

Девушка от холода ничего не могла сказать и находилась в состоянии шока. По данным информагентства, она проживает в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Подробности происшествия уточняются. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.04.2023 11:08
Происшествия 21.04.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2023 10:59
Происшествия 21.04.2023 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2023 10:17
Происшествия 21.04.2023 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2023 09:19
Происшествия 21.04.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2023 08:04
Происшествия 21.04.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2023 07:43
Происшествия 21.04.2023 07:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.04.2023 06:18
Происшествия 21.04.2023 06:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2023 21:00
Происшествия 20.04.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2023 17:41
Происшествия 20.04.2023 17:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2023 12:10
Происшествия 20.04.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2023 11:28
Происшествия 20.04.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2023 10:36
Происшествия 20.04.2023 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2023 09:53
Происшествия 20.04.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2023 09:44
Происшествия 19.04.2023 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2023 19:27
Происшествия 18.04.2023 19:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:01
В два подъезда взорвавшегося дома в Волгограде вернули воду и светСмотреть фотографии
15:53
ВЦИОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 80,1% россиянСмотреть фотографии
15:27
Аэрофлот бесплатно перевезет ветеранов войны с 2 по 11 маяСмотреть фотографии
15:26
Губернатор Бочаров пообещал помочь с новым зданием для волгоградского облсудаСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде сын кулаком убил 63-летнего отцаСмотреть фотографии
13:40
«Она хваталась за кусты»: под Волгоградом спасатели вытащили из ледяной воды 25-летнюю девушкуСмотреть фотографии
13:02
Волгоградка, в квартире которой произошел взрыв газа, легла в больницу за 6 дней до ЧПСмотреть фотографии
11:51
УК обязали восстановить подъезды взорвавшегося дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:49
«СОГАЗ-Мед» о симптомах инсульта и первой помощиСмотреть фотографии
11:31
Газовики заявили об отсутствии договора на техобслуживание у жильцов взорвавшейся квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде госпитализировали четырех пассажиров автобусаСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде в результате взрыва дома без жилья остались три семьиСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде ввели режим ЧС после взрыва в жилом домеСмотреть фотографии
10:47
«Несли на руках 5 километров»: в Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО фельдшером Андреем КизинымСмотреть фотографии
10:35
Тele2 вручила 200 000 рублей талантливым студентам ВолгГТУСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области животные покусали 2460 человекСмотреть фотографии
09:19
Губернатор Бочаров заслушал доклад главы Волгограда по факту взрыва в жилом домеСмотреть фотографии
09:13
Названа причина взрыва в пятиэтажном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:04
«Думали, нас взорвали»: в Волгограде открыли пункт временного размещения для жильцов дома на ул. ТитоваСмотреть фотографии
07:43
Облздрав: в результате взрыва жилого дома в Волгограде никто не пострадалСмотреть фотографии
06:59
Опубликовано видео первых минут после взрыва в доме на ул. Титова в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
К взорвавшемуся дому в Волгограде прибыли руководители силовых и экстренных ведомствСмотреть фотографии
05:23
В Волгограде произошел взрыв в квартире дома на ул. Титова: подробности с места происшествияСмотреть фотографииCмотреть видео
21:53
«Это вам не Питер»: доходы депутатов Волгоградской облдумы остались тайной для избирателейСмотреть фотографии
21:34
В Волгоградской области осуждены похитители золота из ТЦ на 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
21:00
Волгоградец пришел к соседям на разборки с ножомСмотреть фотографии
20:31
Волгоградстат зафиксировал рост цен на капусту и лук на 7%Смотреть фотографии
20:14
Волгоградским врачам дадут 1 миллион рублей за работу в малых городахСмотреть фотографии
19:29
«Одна искра - сгорит вся улица»: гигантские камыши держат в страхе жителей поселка под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
В Волжском похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Владимира ЕрошенкоСмотреть фотографии
 