В рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области спасатели пришли на помощь тонущей 25-летней девушке. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель Среднеахтубинской спасательной станции Владимир Дурновцев, происшествие случилось сегодня, 21 апреля около полудня.

– Наш дежурный сотрудник осматривал, как и положено по уставу, акваторию реки Ахтуба. И заметил всплеск воды под мостом через Ахтубу. Тут же он сообщил об увиденном своим коллегам, которые уже через минуту были на месте, домчавшись к месту происшествия на моторной лодке. К этому времени уже поступила информация от сотрудников ППС, проезжавших в этот момент по мосту, об упавшей в воду девушке, – пояснил Владимир Валерьевич.

Когда к месту прибыли спасатели, девушка отчаянно барахталась и пыталась ухватиться за затопленную растительность. Но сил у нее уже почти не осталась – вода в Ахтубе сейчас ледяная из-за сбросов на Волжской ГЭС, и долго продержаться на поверхности ей бы не удалось. В любой момент она могла потерять сознание.

К счастью, спасатели Ринат Яваев и Руслан Хапчаев успели вовремя. Спасенную на лодке привезли на станцию, где ее укрыли теплым одеялом и напоили чаем. Через некоторое время приехали врачи неотложки, которые оказали девушке первую помощь и госпитализировали.