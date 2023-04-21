В Волгограде госпитализировали четырех пассажиров автобуса

В Волгограде четверо пассажиров автобуса, в том числе ребенок, пострадали во время поездки в автобусе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 20 апреля, около пяти часов вечера на бульваре 30-летия Победы.

По предварительным данным полиции, автомобиль BMW, за рулем которого находился 47-летний водитель, при повороте направо с левой полосы создал помеху движущемуся в попутном направлении по правой полосе автобусу «Волгабас». 51-летнему водителю автобуса пришлось резко затормозить.

Из-за дорожного происшествия пассажиры, находившиеся в салоне, не удержались и упали. Четверых из них доставили в больницу – двух женщин 39-ти и 69-ти лет, а также 44-летнего мужчину и 7-летнего мальчика.