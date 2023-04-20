Юный водитель сбил 15-летнего подростка на электросамокате в Волгограде

Происшествия 20.04.2023 10:36
0
20.04.2023 10:36
Несовершеннолетний водитель электросамоката пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Краснооктябрьском районе напротив дома №21 по улице Таращанцев.
По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил столкновение с электросамокатом «Куга М4 Про» под управлением 15-летнего подростка, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель электросамоката доставлен в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
«Инфекция вышла наружу»: в Михайловке прорвало канализацию рядом с новым госпиталем20.04.2023 12:10
Происшествия 20.04.2023 12:10
УФСБ: суд под Волгоградом вынес приговор иностранным наркодилерам20.04.2023 11:28
Происшествия 20.04.2023 11:28
На рынке на Тулака в Волгограде горел заброшенный склад20.04.2023 09:53
Происшествия 20.04.2023 09:53
В аэропорту Волгограда экстренно сел самолет Минводы — Москва19.04.2023 09:44
Происшествия 19.04.2023 09:44
«Последней разобрали крышу»: под Волгоградом поликлинику залило дождем во время капремонта18.04.2023 19:27
Происшествия 18.04.2023 19:27
В Волгоградской области увеличилось количество ДТП, совершенных пьяными водителями18.04.2023 16:26
Происшествия 18.04.2023 16:26
«Била и пила»: в Волжском мать-алкоголичка превратила жизнь двоих дочек в кошмар18.04.2023 14:40
Происшествия 18.04.2023 14:40
Дрон иностранца рухнул на крышу ж/д вокзала в Волгограде18.04.2023 14:12
Происшествия 18.04.2023 14:12
В ДТП с фургоном в Волгоградской области погиб мужчина18.04.2023 10:12
Происшествия 18.04.2023 10:12
Стали известны подробности гибели бывшей волгоградской гандболистки Виктории Дивак18.04.2023 10:02
Происшествия 18.04.2023 10:02
В Волгоградской области 61-летний водитель едва не сгорел в немецком грузовике17.04.2023 11:55
Происшествия 17.04.2023 11:55
Мужчина в камуфляже устроил погром в сетевом магазине в Волгоградской области17.04.2023 10:53
Происшествия 17.04.2023 10:53
Под Волгоградом в ходе конфликта с цыганами пострадал автомобиль17.04.2023 09:26
Происшествия 17.04.2023 09:26
В Волжском ищут изрисовавших раритетный трамвай граффитистов17.04.2023 08:04
Происшествия 17.04.2023 08:04
Ему было всего 17 лет. В Волгоградской области в машине на обочине нашли тела двух человек16.04.2023 10:49
Происшествия 16.04.2023 10:49