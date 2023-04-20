Происшествия

Юный водитель сбил 15-летнего подростка на электросамокате в Волгограде

Происшествия 20.04.2023 10:36
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20.04.2023 10:36


Несовершеннолетний водитель электросамоката пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Краснооктябрьском районе напротив дома №21 по улице Таращанцев.
По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил столкновение с электросамокатом «Куга М4 Про» под управлением 15-летнего подростка, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель электросамоката доставлен в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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