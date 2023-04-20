Юный водитель сбил 15-летнего подростка на электросамокате в Волгограде





Несовершеннолетний водитель электросамоката пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Краснооктябрьском районе напротив дома №21 по улице Таращанцев.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил столкновение с электросамокатом «Куга М4 Про» под управлением 15-летнего подростка, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель электросамоката доставлен в медицинское учреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



