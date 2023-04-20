Дизтопливо в Волгоградской области подешевело еще на 5 копеек

Экономика 20.04.2023 08:35
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20.04.2023 08:35
Дизтопливо в Волгоградской области за прошедшую неделю подешевело еще на 5 копеек. По данным Росстата, литр солярки в регионе стоит 56,41 рубля.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что на предыдущей неделе стоимость дизтоплива в Волгоградской области также снизилась на 10 копеек.
При этом цена на другие виды автомобильного топлива осталась прежней. Бензин АИ-92 стоит в среднем 47,99 рублей за литр, АИ-95 - 53,28 рублей и АИ-98 – 59,81 рубля.
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