Экономика 13.04.2023 20:55
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13.04.2023 20:55
За неделю дизтопливо в Волгоградской области подешевело на 10 копеек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, средняя стоимость солярки в регионе составляет теперь 56,46 рубля за литр.Цена других видов бензина осталась на прежнем уровне. Так, АИ-92 стоит в среднем 47,99 рубля за литр, АИ-985 – 53,28 рубля, а АИ-98 – 59,81 рубля.
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