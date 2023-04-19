Экономика

Сверхпрочные канаты для нужд России и стран СНГ будут выпускать в Волгограде

Экономика 19.04.2023 12:22
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19.04.2023 12:22


В Волгограде на заводе «Северсталь метиз» началось строительство высокотехнологичного канатного цеха для выпуска многопрядных канатов для нефтегазовых предприятий, добывающей, строительной и других отраслей не только России, но и стран СНГ. Сегодня, 19 апреля, на площадке промышленного предприятия побывал с рабочим визитом губернатор Андрей Бочаров. 

Как сообщают в администрации Волгоградской области, общий объем инвестиций в новую производственную площадку составит порядка 1 млрд рублей. Завершить строительство цеха должны к концу 2023-го – началу 2024 года. 

Это предприятие не только сохранило, но и увеличило объём производства. За последние три года — в полтора раза. Это говорит о востребованности импортозамещающей продукции, которая конкурирует с ведущими производителями мира, — отметил Андрей Бочаров в ходе визита на волгоградский завод. – Здесь собраны лучшие инженерные кадры, которые способны реализовывать самые немыслимые проекты. Мы активно заходим в те ниши, где ранее присутствовали американские и европейские компании, видим хорошую и большую перспективу.

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