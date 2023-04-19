В Волгограде осудят виновника смерти женщины от кровопотери

Расследования 19.04.2023 12:07
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19.04.2023 12:07
До 15 лет лишения свободы грозит 55-летнему жителю Волгограда за причинение смертельного ранения своей сожительнице. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).
Следствием установлено, что 1 декабря прошлого года он вместе с 54-летней сожительницей распивал спиртное в одной из квартир дома №15 в поселке 4-й Участок Краснооктябрьского района Волгограда. Пара поссорилась. Мужчина, желая прекратить конфликт, нанес женщине несколько ударов ножом в область ноги и ушел. Через некоторое время он вернулся в квартиру и обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни. Эксперты установили, что она скончалась от сильной кровопотери.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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