В Волгограде осудят виновника смерти женщины от кровопотери









До 15 лет лишения свободы грозит 55-летнему жителю Волгограда за причинение смертельного ранения своей сожительнице. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

Следствием установлено, что 1 декабря прошлого года он вместе с 54-летней сожительницей распивал спиртное в одной из квартир дома №15 в поселке 4-й Участок Краснооктябрьского района Волгограда. Пара поссорилась. Мужчина, желая прекратить конфликт, нанес женщине несколько ударов ножом в область ноги и ушел. Через некоторое время он вернулся в квартиру и обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни. Эксперты установили, что она скончалась от сильной кровопотери.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



