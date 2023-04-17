Расследования

Подростка за угрозы директору школы под Волгоградом отправили на год в колонию

Расследования 17.04.2023 12:06
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17.04.2023 12:06


В Волгоградской области на год в воспитательную колонию отправили подростка, который угрожал убийством директору школы №6.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волжский городской суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В суде установлено, что 25 октября 2022 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в школу, где ранее обучался, повредив запорное устройство двери. Юноша потребовал вызвать ему для разговора директора, а когда она вышла, достал нож и начал угрожать. Подростка задержали сотрудники полиции, которых вызвали сотрудники школы, нажав на тревожную кнопку.
Ранее «Высота 102» сообщала, что преступление подросток совершил, находясь под подпиской о невыезде. У несовершеннолетнего до этого происшествия уже были проблемы с законом. 
На суде он полностью признал вину. Ранее в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она оставлена без изменения.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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