



Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волжский городской суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что 25 октября 2022 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в школу, где ранее обучался, повредив запорное устройство двери. Юноша потребовал вызвать ему для разговора директора, а когда она вышла, достал нож и начал угрожать. Подростка задержали сотрудники полиции, которых вызвали сотрудники школы, нажав на тревожную кнопку.

Ранее «Высота 102» сообщала, что преступление подросток совершил, находясь под подпиской о невыезде. У несовершеннолетнего до этого происшествия уже были проблемы с законом.

На суде он полностью признал вину. Ранее в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



