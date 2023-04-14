Здравоохранение

РПН предупредил волгоградцев об опасной инфекции, поражающей мозг

Здравоохранение 14.04.2023 08:10
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14.04.2023 08:10


В Волгоградской области за последние годы случаи заболевания менингококковой инфекцией и гнойными бактериальными менингитами регистрировались на 9 административных территориях региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, при этом уровень заболеваемости опасной инфекцией, поражающей головной мозг, не превышает средних многолетних показателей.
Тем не менее, предупредили в ведомстве, волгоградцы должны быть начеку и знать о первых признаках появления этого заболевания, к которым относятся высокая температура, головная боль светобоязнь, звукобоязнь, тошнота и во многих случаях рвота, недомогание и слабость, нарушения поведения,  снижение уровня сознания.
Источником менингококковой инфекции является инфицированный человек. Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Кроме того, заражение возможно через предметы обихода, в частности, посуду. Дети заболевают чаще, чем взрослые.
Вакцинация против менингококковой инфекции входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и проводится детям и взрослым в очагах менингококковой инфекции.


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