Волгоградца арестовали за попытку подкупить оперативника УФСБ

Борьба с коррупцией 11.04.2023 13:01
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11.04.2023 13:01
Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан местный житель за попытку дачи взятки оперативнику. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, мужчину в марте 2023 года задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Молодой человек, пытаясь избежать наказания, предложил 100 тысяч рублей сотруднику УФСБ, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.
По материалам УФСБ Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК России «Дача взятки». Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.
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