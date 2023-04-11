Борьба с коррупцией

Волгоградца арестовали за попытку подкупить оперативника УФСБ

Борьба с коррупцией 11.04.2023 13:01
0
11.04.2023 13:01



Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан местный житель за попытку дачи взятки  оперативнику. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, мужчину в марте 2023 года задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Молодой человек, пытаясь избежать наказания,  предложил 100 тысяч рублей сотруднику УФСБ, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность. 

По материалам УФСБ Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК России «Дача взятки». Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
06.04.2023 10:57
Борьба с коррупцией 06.04.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.04.2023 08:04
Борьба с коррупцией 02.04.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.03.2023 17:34
Борьба с коррупцией 29.03.2023 17:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.03.2023 19:49
Борьба с коррупцией 21.03.2023 19:49
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.02.2023 16:29
Борьба с коррупцией 28.02.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.02.2023 10:28
Борьба с коррупцией 03.02.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.01.2023 13:54
Борьба с коррупцией 25.01.2023 13:54
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.01.2023 11:32
Борьба с коррупцией 21.01.2023 11:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.01.2023 20:13
Борьба с коррупцией 16.01.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.12.2022 08:38
Борьба с коррупцией 22.12.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.12.2022 13:27
Борьба с коррупцией 20.12.2022 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.12.2022 13:50
Борьба с коррупцией 19.12.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2022 10:48
Борьба с коррупцией 16.12.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2022 09:24
Борьба с коррупцией 16.12.2022 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.12.2022 16:56
Борьба с коррупцией 06.12.2022 16:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:01
В Волгоградской области у столба ЛЭП нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
15:43
Волгоградские полицейские задержали четверых угонщиков Toyota Land Cruiser PradoСмотреть фотографии
15:34
В Волгоградской области 11 апреля похоронили бойца ЧВК Андрея КачапкинаСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде 3000 налогоплательщиков узнали новое о ЕНССмотреть фотографии
14:22
Волгоградец из-за парковочного места порезал колеса «ГАЗели»Смотреть фотографии
13:59
Волгоградская академия МВД направит своих преподавателей в филиал в ДНРСмотреть фотографии
13:54
Не хлебом единым: фермер из Волгоградской области собирает гуманитарные грузы для участников СВОСмотреть фотографии
13:20
В Волгограде из-за ЧП с трубой остановилось производство на заводе силикатного кирпичаСмотреть фотографии
13:01
Волгоградца арестовали за попытку подкупить оперативника УФСБСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградской области похитителю щенка грозит два года колонииСмотреть фотографии
12:11
«Взрыва не было»: в Волгограде выясняют причины ЧП на заводе силикатного кирпичаСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский облкомспорта обязали возместить расходы детей на участие в чемпионатахСмотреть фотографии
11:24
Девочки 10 и 13 лет на мопеде пострадали в ДТП с камнем в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:02
Банк «Открытие»: почти 30% жителей ЮФО имеют одну или несколько подработокСмотреть фотографии
10:45
Бочаров определит задачи развития Волгоградской области на будущее десятилетиеСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцам рассказали, кто сможет получить 100 тысяч рублей в апрелеСмотреть фотографии
09:49
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» возглавил клуб премьер-лиги «Сочи»Смотреть фотографии
09:38
«Хоровое пение созвучно русской душе»: Волгоград объединил исполнителей со всего региона на гала-концерте ВГИИКаСмотреть фотографии
09:32
Под Волгоградом два человека пострадали в тройном ДТП с автобусомСмотреть фотографии
08:50
Опознал сосед. В Волгоградской области нашли труп мужчины с обглоданным лицомСмотреть фотографии
08:32
В Волгограде программистов заманивают зарплатой от 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:15
В Волгоградской области 1 из 200 жителей заболевает ОРВИСмотреть фотографии
07:54
В старой части Волжского 11 апреля на сутки снизили напор водыСмотреть фотографии
21:46
Матч «Ротор»-СКА стал самым посещаемым в РоссииСмотреть фотографии
21:25
Отравившихся женщину и 2-летнего малыша эвакуировали в ВолгоградСмотреть фотографии
21:18
Заморозки, дожди и шквальный ветер ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
«Конец света»: в Котово 10 апреля порвались трубы и пропало электричествоСмотреть фотографии
20:13
Росприроднадзор начал расследование после разлива нефтепродуктов в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:54
Волгоградские школьники отработали навыки спасения тонущих на «Гоше»Смотреть фотографии
19:02
В Волгограде открылся обновленный операционный зал налоговой инспекцииСмотреть фотографии
 