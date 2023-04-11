Волгоградца арестовали за попытку подкупить оперативника УФСБ









Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан местный житель за попытку дачи взятки оперативнику. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, мужчину в марте 2023 года задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Молодой человек, пытаясь избежать наказания, предложил 100 тысяч рублей сотруднику УФСБ, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.





По материалам УФСБ Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК России «Дача взятки». Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.



