В Волгограде открылся обновленный операционный зал налоговой инспекции









В Волгограде открылся обновленный операционный зал для приема налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №9 по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном УФНС, зал расположен по адресу проспект Ленина, 67а.





При организации пространства операционного зала использовались принципы четкого зонирования и разделения процессов обслуживания, что позволяет налогоплательщикам легко и быстро ориентироваться в выборе услуг и необходимой информации. Кроме того, при проектировании интерьера особое внимание было уделено эффективности использования пространства. Таким образом, удалось увеличить количество мест ожидания для налогоплательщиков, не снижая уровень комфорта. Новый операционный зал оснащен системой управления очередью, работают информационные киоски (инфоматы) и компьютеры общего доступа, а также выделен отдельный кабинет для выдачи ключей электронной подписи, рядом с которым расположен вендинговый аппарат для их приобретения.





Зона ожидания оборудована удобной мебелью. Здесь налогоплательщики могут воспользоваться «гостевыми» компьютерами с доступом к справочно-правовым системам и интернет-сервисам сайта ФНС России. Администратор зала поможет посетителям сориентироваться в зале, решить организационные вопросы. На обновленных стендах операционного зала граждане могут ознакомиться с информацией по актуальным вопросам налогообложения, воспользоваться образцами для заполнения документов. В зоне обслуживания квалифицированные сотрудники инспекции принимают налоговую отчетность, письма и обращения налогоплательщиков, предоставляют консультации по интересующим вопросам.





Налогоплательщики, уже успевшие посетить обновленный операционный зал, высоко оценили комфортные условия и надлежащее качество предоставления государственных услуг.





Отметим, что главной целью реализации данного проекта является достижение высокого уровня обслуживания налогоплательщиков и повышение качества и доступности услуг, оказываемых налоговыми органами.