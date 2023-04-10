В Волгограде открылся обновленный операционный зал налоговой инспекции

Экономика 10.04.2023 19:02
0
10.04.2023 19:02
В Волгограде открылся обновленный операционный зал для приема налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №9 по Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном УФНС, зал расположен по адресу проспект Ленина, 67а.
При организации пространства операционного зала использовались принципы четкого зонирования и разделения процессов обслуживания, что позволяет налогоплательщикам легко и быстро ориентироваться в выборе услуг и необходимой информации. Кроме того, при проектировании интерьера особое внимание было уделено эффективности использования пространства. Таким образом, удалось увеличить количество мест ожидания для налогоплательщиков, не снижая уровень комфорта. Новый операционный зал оснащен системой управления очередью, работают информационные киоски (инфоматы) и компьютеры общего доступа, а также выделен отдельный кабинет для выдачи ключей электронной подписи, рядом с которым расположен вендинговый аппарат для их приобретения.
Зона ожидания оборудована удобной мебелью. Здесь налогоплательщики могут воспользоваться «гостевыми» компьютерами с доступом к справочно-правовым системам и интернет-сервисам сайта ФНС России. Администратор зала поможет посетителям сориентироваться в зале, решить организационные вопросы. На обновленных стендах операционного зала граждане могут ознакомиться с информацией по актуальным вопросам налогообложения, воспользоваться образцами для заполнения документов. В зоне обслуживания квалифицированные сотрудники инспекции принимают налоговую отчетность, письма и обращения налогоплательщиков, предоставляют консультации по интересующим вопросам.
Налогоплательщики, уже успевшие посетить обновленный операционный зал, высоко оценили комфортные условия и надлежащее качество предоставления государственных услуг.
Отметим, что главной целью реализации данного проекта является достижение высокого уровня обслуживания налогоплательщиков и повышение качества и доступности услуг, оказываемых налоговыми органами.
«Открытие Авто»: количество моделей китайских кроссоверов выросло за год в полтора раза10.04.2023 17:57
Экономика 10.04.2023 17:57
«Открытие Авто»: к концу I полугодия объем авторитейла превысит 350 тысяч новых машин10.04.2023 15:23
Экономика 10.04.2023 15:23
Нейросеть Kandinsky 2.1 стала самым быстрорастущим сервисом в мире, достигнув 2 млн уникальных пользователей за 6 дней10.04.2023 14:37
Экономика 10.04.2023 14:37
Автовладельцы в I квартале оформили 164 тысячи полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера10.04.2023 14:22
Экономика 10.04.2023 14:22
Большинство россиян обращаются к врачам не чаще раза в год10.04.2023 14:13
Экономика 10.04.2023 14:13
Банки отменяют плату за снятие наличных с кредитных карт10.04.2023 12:50
Экономика 10.04.2023 12:50
Всего за 4 дня аудитория Kandinsky 2.1 достигла 1 млн уникальных пользователей10.04.2023 09:58
Экономика 10.04.2023 09:58
Долги волгоградцев перед банками выросли за год на 6,6%10.04.2023 08:36
Экономика 10.04.2023 08:36
Всего за 4 дня аудитория Kandinsky 2.1 достигла 1 млн уникальных пользователей07.04.2023 15:53
Экономика 07.04.2023 15:53
Первый шаг к профессии металлурга: РУСАЛ подвел итоги школьной олимпиады07.04.2023 12:42
Экономика 07.04.2023 12:42
«КАУСТИК» подтвердил статус одного из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области07.04.2023 11:20
Экономика 07.04.2023 11:20
Портфель вкладов волгоградцев в Сбербанке вырос на 70%07.04.2023 09:13
Экономика 07.04.2023 09:13
«Красный Октябрь» принимает участие в международной отраслевой конференции06.04.2023 16:19
Экономика 06.04.2023 16:19
Бочаров озвучил приоритетные задачи для волгоградской промышленности06.04.2023 15:04
Экономика 06.04.2023 15:04
«Открытие Авто»: популярные автомобили с пробегом в марте можно было купить дешевле, чем год назад06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54