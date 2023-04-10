Четвертый кассационный суд общей юрисдикции города Краснодара оставил без изменения приговор в отношении жительницы Волгограда Марины Самохваловой изрезавшей до смерти родную тетю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру региона, Кировским судом женщина признана виновной в убийстве и краже с банковского счета.

— Четвертый кассационный суд общей юрисдикции проверил в кассационном порядке законность приговора Кировского районного суда Волгограда от 27 декабря 2021 и апелляционное определение Волгоградского областного суда от 17 июня 2022 года по уголовному делу в отношении Марины Самохваловой, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — За содеянное женщина приговорена к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уточняется, что Кассационным определением приговор Кировского райсуда и апелляционное определение облсуда оставлены без изменения.

Напомним, что вечером 27 января 2019 года Самохвалова кухонным ножом нанесла 65-летней тете не менее 36-ти ударов по различным частям тела. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. После жестокой расправы племянница похитила 115 тысяч рублей с банковской карты потерпевшей. Женщина категорически не признает свою вину и просит ее оправдать.

Фото: архив ИА «Высота 102»