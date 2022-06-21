Расследования

В Волгограде алчную убийцу родной тёти изолировали от общества на 10 лет

Расследования 21.06.2022 10:49
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21.06.2022 10:49



Ближайшие 10 лет в колонии строгого режима проведет 46-летняя Марина Самохвалова, которая из-за денег жестоко расправилась с родной тётей в Волгограде. 
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина не согласилась с вынесенным ей приговором и пыталась его обжаловать. Она хотела, чтобы ее оправдали, но апелляционная инстанция оставила решение Кировского районного суда без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
Самохвалова была осуждена 27 декабря 2021 года по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Ее приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
Судом установлено, что вечером 27 января 2019 года она кухонным ножом нанесла 65-летней тете не менее 36-ти ранений по различным частям тела. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. После этого Самохвалова похитила 115 тысяч рублей с банковской карты потерпевшей.
Несмотря на наличие явки с повинной на стадии расследования уголовного дела, в ходе судебного разбирательства вину женщина не признала. Однако государственным обвинением суду представлены исчерпывающие доказательства причастности Самохваловой к содеянному.

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