Поймали кураж: волгоградские гандболисты в двух матчах разгромно обыграли клуб из Астрахани









Гандболисты «Каустика» в Астрахани разгромили местное «Динамо-СШОР» в двух матчах 13-го тура высшей лиги, которые состоялись 8 и 9 апреля.

Как сообщает ИА "Высота 102", в первой встрече, прошедшей накануне, "Каустик" с самого начала показал, что не намерен давать не единого шанса оппонентам. Волгоградцы пропустили первый мяч лишь, когда счёт был 5:0 в их пользу. В дальнейшем ситуация на площадке только ухудшалась для хозяев.







К окончанию первого тайма "Динамо" уступало с огромной разницей в 16 очков - 7:23. После перерыва сценарий в поединке не поменялся. Оборона гостей изредка позволяла отличаться астраханским гандболистам. Тогда как, в свою очередь, гости продолжили куражиться в своих атакующих комбинациях на любой вкус. Как итог, разгромная победа "Каустика" в первом матче - 44:15. Лучшими снайперами у волгоградского клуба стали Родион Левицкий, Даниил Галкин и Даниил Кольцов. Они совершили 7, 6 и 5 результативных действий соответственно.





Во второй части противостояния, состоявшейся сегодня, динамовцам удалось оказать достойное сопротивление как минимум в первом тайме. Когда уже ко второй минуте Даниил Кольцов оформил дубль в результате позиционных атак, болельщикам могло показаться, что волгоградцев снова ждёт лёгкая прогулка и в этом поединке. Однако хозяева стали проявлять характер и уже вскоре сравняли счёт. Один из своих голов они забили с пенальти. До середины тайма противники шли вплотную друг к другу. "Каустик", успешно реализовывая свои моменты, в то же время в обороне играл не слишком надёжно, чем астраханский клуб c удовольствием пользовался.







Тем не менее, под занавес первой половины игры у более молодых динамовцев стала сказываться усталость. Из-за этого у них участились потери мяча на чужой половине, а несколько бросков прошли мимо ворот. К перерыву счёт был 19:12 в пользу волгоградского коллектива.





В начале вторых 30-ти минут гости забросили три мяча подряд и, тем самым, окончательно убили интригу в поединке. Артём Введенский, Родион Левицкий и Никита Самарский отличились в трёх разных стилях - в быстром отрыве, в контратаке и в позиционном нападении. После этого обе команды доигрывали матч, не оглядываясь на результат, который был ясен задолго до финала. "Каустик" с каждой пятиминуткой увеличивал своё преимущество. В конечном итоге, волгоградцы снова довели дело до итоговой и безоговорочной победы - 40:24. Лучшими бомбардирами у гостей стали Даниил Галкин, Данила Иванов и Сергей Палащенко. Они забили 7, 6 и 5 раз соответственно.





После 13-ти туров "Каустик" имеет в своём активе 37 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице высшей лиги. Следующие матчи подопечные Рафаэля Самитова проведут дома 22 и 23-го апреля против ростовского «ДГТУ-Лидер».





Фото "Каустик" VK.com

