На трассе Волгоград-Астрахань сгорел «УАЗ» после ДТП





ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня, 9 апреля, на трассе Волгоград-Астрахань в Ленинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативные службы выезжали на 51 км автодороги, где столкнулись «Opel Astra», «УАЗ» и «Mazda».

Сообщение о случившемся поступило в оперативные службы в 13:30. Известно, что от удара «УАЗ» опрокинулся и загорелся. Охваченную огнем машину сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты и выложили в сеть.

В полиции сообщили, что в результате этого ДТП никто не пострадал. Подробности случившегося выясняются.

Фото из архива ИА «Высота 102»