На трассе Волгоград-Астрахань сгорел «УАЗ» после ДТП

Происшествия 09.04.2023 15:08
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09.04.2023 15:08
ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня, 9 апреля, на трассе Волгоград-Астрахань в Ленинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативные службы выезжали на 51 км автодороги, где столкнулись «Opel Astra», «УАЗ» и «Mazda».
Сообщение о случившемся поступило в оперативные службы в 13:30. Известно, что от удара «УАЗ» опрокинулся и загорелся. Охваченную огнем машину сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты и выложили в сеть.
В полиции сообщили, что в результате этого ДТП никто не пострадал. Подробности случившегося выясняются.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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