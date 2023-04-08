В Волгограде на парковке 13-летний подросток на электросамокате влетел в легковушку: видео

В Центральном районе Волгограда накануне около 18.15 произошло ДТП с участием легковушки и 13-летнего подростка, управлявшего электросамокатом. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетний буквально впечатался в автомобиль. Инцидент попал на видео.

— По предварительной информации, напротив дома № 2 по улице 7-ой Гвардейской на парковочной площадке произошло столкновение автомашины Hyundai Solaris с электросамокатом под управлением 13-летнего подростка, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии мальчик получил ушиб руки.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о вступлении в силу с 1 марта 2023 года обновленных ПДД, касающихся прежде всего езды на электросамокатах. Согласно заявленным изменениям, скорость, с которой разрешено передвигаться по тротуарам и велодорожкам в черте города составит не более 25 км/ч, а вес самоката при этом не должен превышать 35 килограммов.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области