Волгоградка сядет на 9 лет за избиение до смерти пожилой няни





Кассационная инстанция оставила без изменений приговор жительнице Волгограда Нине Егоровой, которая до смерти избила 69-летнюю няню сына, а ее тело сожгла на пустыре. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре, куда обратилась Егорова с просьбой снизить ей срок назначенного наказания, оставил все ранее вынесенные в отношении нее судебные акты без изменения.

Женщина, согласно приговору, проведет 9 лет в исправительной колонии общего режима. Егорова была осуждена Кировским районным судом Волгограда 24 ноября 2022 года. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что Егорова в период с января по февраль 2019 года несколько раз избивала 69-летнюю няню своего малолетнего сына. В результате пенсионерке были причинены многочисленные телесные повреждения, из-за которых она не могла самостоятельно передвигаться. В ходе очередной ссоры Егорова вновь избила беспомощную няню, после чего последняя скончалась. В дальнейшем труп был вывезен из квартиры и сожжен на пустыре.

Вину она полностью признала.



