Экономика

В Волгоградском отделении Сбербанка направление корпоративно-инвестиционного бизнеса возглавил Станислав Романченко

Экономика 06.04.2023 11:44
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06.04.2023 11:44


В руководящем составе Волгоградского отделения Сбербанка произошли кадровые изменения. На должность заместителя управляющего — руководителя направления «корпоративно-инвестиционный бизнес» назначен Станислав Романченко. 
Станислав работает в Сбере более 10 лет, последние четыре года возглавлял управление финансирования недвижимости Поволжского банка Сбербанка, где отвечал за реализацию банком проектов жилищного и коммерческого строительства на территории Поволжья. 
Станислав окончил Южно-Уральский государственный университет по направлению «Прикладная информатика (в экономике)», в 2016 году прошёл профессиональную переподготовку для руководителей высшего звена в СберУниверсите по программе «Сбер 500», в 2021 году обучился по совместной программе с London business school (LBS).
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
— Станислав Романченко обладает высокими лидерскими качествами, большим опытом в финансовой сфере и в области банковского дела. Уверена, что его профессиональные навыки и опыт помогут укрепить позиции банка на рынке региона, а также вывести на новый уровень работу с корпоративными клиентами.

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