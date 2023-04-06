В Волгоградском отделении Сбербанка направление корпоративно-инвестиционного бизнеса возглавил Станислав Романченко
Экономика 06.04.2023 11:44
0
06.04.2023 11:44
В руководящем составе Волгоградского отделения Сбербанка произошли кадровые изменения. На должность заместителя управляющего — руководителя направления «корпоративно-инвестиционный бизнес» назначен Станислав Романченко.
Станислав работает в Сбере более 10 лет, последние четыре года возглавлял управление финансирования недвижимости Поволжского банка Сбербанка, где отвечал за реализацию банком проектов жилищного и коммерческого строительства на территории Поволжья.
Станислав окончил Южно-Уральский государственный университет по направлению «Прикладная информатика (в экономике)», в 2016 году прошёл профессиональную переподготовку для руководителей высшего звена в СберУниверсите по программе «Сбер 500», в 2021 году обучился по совместной программе с London business school (LBS).
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
— Станислав Романченко обладает высокими лидерскими качествами, большим опытом в финансовой сфере и в области банковского дела. Уверена, что его профессиональные навыки и опыт помогут укрепить позиции банка на рынке региона, а также вывести на новый уровень работу с корпоративными клиентами.
«Открытие Авто»: популярные автомобили с пробегом в марте можно было купить дешевле, чем год назад06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54
«Люди едут туда, где лучше качество жизни и чище воздух»06.04.2023 13:45
Экономика 06.04.2023 13:45
В Волгоградской области огурцы подорожали за неделю на 7%06.04.2023 13:24
Экономика 06.04.2023 13:24
Сбер 20 мая проведёт юбилейный Зелёный Марафон в 60 городах России06.04.2023 12:42
Экономика 06.04.2023 12:42
Банк «Открытие» возобновляет публикацию финансовой отчетности06.04.2023 12:09
Экономика 06.04.2023 12:09
Банки продолжают фиксировать рост потребительского спроса06.04.2023 09:54
Экономика 06.04.2023 09:54
«Волгоградоблэлектро» модернизирует сети в разных городах и поселках Волгоградской области05.04.2023 16:48
Экономика 05.04.2023 16:48
Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке05.04.2023 13:51
Экономика 05.04.2023 13:51
Знаменитую дверь Станиславского застраховали в «Росгосстрахе»05.04.2023 12:49
Экономика 05.04.2023 12:49
Исследование: каждый десятый россиянин готов отправлять кешбэк и бонусы на будущую пенсию04.04.2023 18:28
Экономика 04.04.2023 18:28
Стали известны самые доходные банковские вклады04.04.2023 17:29
Экономика 04.04.2023 17:29
Открытие Авто»: более 40% водителей в России получали штрафы с камер за последний год04.04.2023 14:51
Экономика 04.04.2023 14:51
Ипотечные программы Сбера востребованы жителями Волгоградской области04.04.2023 13:30
Экономика 04.04.2023 13:30
Большинство волгоградцев, оформляя ипотеку, намерены закрыть её в короткий срок04.04.2023 11:07
Экономика 04.04.2023 11:07
Исследование Домклик: в марте спрос на ипотеку Сбера вырос на 34%04.04.2023 09:33
Экономика 04.04.2023 09:33