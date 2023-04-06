







В Волгоградской области перед судом за кражи денег со счетов пенсионеров предстанет бывший менеджер территориального отделения банка. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 26-летней обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

По материалам дела, сотрудница банка с марта по апрель 2022 года, пользуясь преклонным возрастом отдельных клиентов и их невнимательностью, похитила 400 тысяч рублей путем имитации их выдачи гражданам.

- Полученными таким способом деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 37 пенсионеров из Еланского района Волгоградской области, - сообщила Черединина.

Хищения были обнаружены в ходе ведомственной проверки службы безопасности банка. Подвело аферистку то, что из-за сбоя программного обеспечения она не смогла снять деньги со счета клиента. Ее попытки это сделать и заметили сотрудники службы безопасности.



