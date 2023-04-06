Расследования

Под Волгоградом экс-сотрудницу банка осудят за кражи денег со счетов 37 пенсионеров

Расследования 06.04.2023 11:27
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06.04.2023 11:27



В Волгоградской области перед судом за кражи денег со счетов пенсионеров предстанет бывший менеджер территориального отделения банка. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 26-летней обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.
По материалам дела, сотрудница банка с марта по апрель 2022 года, пользуясь преклонным возрастом отдельных клиентов и их невнимательностью, похитила 400 тысяч рублей путем имитации их выдачи гражданам. 
- Полученными таким способом деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Потерпевшими по данному уголовному делу признано 37 пенсионеров из Еланского района Волгоградской области, - сообщила Черединина.
Хищения были обнаружены в ходе ведомственной проверки службы безопасности банка. Подвело аферистку то, что из-за сбоя программного обеспечения она не смогла снять деньги со счета клиента. Ее попытки это сделать и заметили сотрудники службы безопасности.

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