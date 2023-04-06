У волгоградки украли 695 тысяч под прикрытием денежной реформы

Расследования 06.04.2023 09:39
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06.04.2023 09:39
Полицейские задержали в Волгограде двух аферисток, которые подозреваются в краже у 82-летней пенсионерки крупной суммы денег. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, преступление было совершено еще в январе, а задержали их сейчас.
Установлено, что одна из подозреваемых зашла в квартиру пожилой женщины под видом сотрудницы Пенсионного фонда России. Она заявила, что в связи с денежной реформой проводит обмен денег на купюры нового образца. Пенсионерка поверила незнакомке и отдала ей 5 тысяч рублей. Та обменяла настоящие деньги на сувенирную купюру и скрылась.
После ухода женщины хозяйка квартиры обнаружила пропажу пакета с деньгами в сумме 695 тысяч рублей и обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Ими оказались две женщины в возрасте 41 и 60 лет. Установлено, что пока одна меняла деньги пенсионерке, вторая зашла к ней в квартиру, обыскала комнату и похитила пакет с наличностью.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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