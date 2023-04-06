В Росводресурсах пообещали напоить Волго-Ахтубинскую пойму

Экология 06.04.2023 08:15
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06.04.2023 08:15
В Росводресурсах назвали дату начала постепенного увеличения расходов на Волгоградском гидроузле. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном ведомстве, по планам, процесс начнется 9 апреля, а максимума сбросы достигнут 17 апреля и продержатся на отметке 26 тыс. куб. м/сек около недели.
- Задача сейчас – максимально обводнить уникальную территорию Волго-Ахтубинской поймы, наполнить водой ерики, протоки и озера, - заверили в Росводресурсах. - По срокам и объёмам нынешний спецпопуск максимально приближен к естественным условиям. Сценарий подлежит корректировке в режиме реального времени.
Между тем, режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на апрель установили с учётом ранней климатической весны. Дружное развитие половодья и начало весны на декаду раньше привычных сроков сказалось на быстром наполнении водохранилищ.
В марте объём притока составил 251% от нормы – это 23,6 км3. Благодаря заранее введенному режиму экономии на каскаде, уровни воды в ёмкостях уже достигли или максимально подошли к отметкам нормального подпорного уровня. Чтобы не допустить пропуска воды транзитом, аккумулированные запасы будут использовать для нужд сельского и рыбного хозяйств в низовьях Волги.
Сценарий специального весеннего попуска разработали при участии представителей Волгоградской и Астраханской областей. Формирование рыбохозяйственной полки – благоприятного водного режима для нереста рыбы в низовьях Волги, будет зависеть от гидрологической обстановки в апреле и мае.
По данным Росгидромета, в этом месяце в водохранилища на Волге и Каме поступит от 52 до 72 км3 , норма – 65,9 км3. Приток во втором квартале будет близким к норме - 123-153 км3. Для сравнения, в 2022 этот показатель составил 142 км3 .
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