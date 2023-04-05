Под Волгоградом готовятся снова чистить меняющую цвет Арчеду









В Волгоградской области ищут организацию, которая разработает проектную документацию на расчистку реки Арчеда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта 21,9 миллиона рублей. Заказчиком выступает администрация Фроловского района Волгоградской области.

Победителю закупки предстоит провести изыскательские работы и разработать проектную документацию для расчистки реки Арчеда на участке от хутора Амелино до города Фролово в Волгоградской области. Его протяженность 30 км. Разработку проекта оплатит районный бюджет.

Напомним, что в 2020 году Арчеду расчистили за 201 миллион рублей. С того времени эта река уже несколько раз оказывалась в центре внимания правоохранителей и природоохранных ведомств после мора рыбы и после того, как она окрасилась в красный цвет. В результате расследования выяснилось, что в водоем сбрасывались канализационные стоки.



