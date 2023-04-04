Экология

Балку в Волгограде завалили с КАМАЗов отходами и остатками бетона

Экология 04.04.2023 19:27
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04.04.2023 19:27


В Дзержинском районе Волгограда инспекторы Росприроднадзора выявили незаконный сброс строительных отходов на почву. Как сообщает ИА «Высота 102», мусор со стройки привезли на грузовых автомобилях в природную балку в районе 127 квартала. 


— Информация о данном факте поступила на телефон оперативного дежурного от общественного инспектора межрегионального управления, — пояснили информагентству в надзорном ведомстве. — На кадрах видео, снятого инспектором КАМАЗы сбрасывали насыпной грунт, загрязненный отходами строительных материалов, на почву.


При обследовании территории установлен факт несанкционированного сброса отходов. 

— Загрязненный грунт на данном земельном участке сброшен на почву, в виде отдельных куч (буртов), навалом, а также сброшен в природную балку. Прилегающая территория загрязнена осадком отстоя воды от мойки оборудования производства бетона, — пояснили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.


Представителями экспертной организации произведен отбор проб отходов, а также измерения площади участков. По итогам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам и произведен расчет причиненного ущерба.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям 

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