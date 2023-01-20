Водитель КАМАЗа сбрасывал строительные отходы в центре Волгограда









В Волгограде выявлен факт сброса строительных отходов на почву рядом с улицей 7-я Гвардейская. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Загрязненный ломом асфальтовых покрытий грунт водитель грузовика высыпал в Центральном районе Волгограда. Информация об этом поступила инспекторам и они выехали на место происшествия.

- В распоряжении Межрегионального управления оказались материалы видеосъемки, в соответствии с которой грузовой автомобиль КАМАЗ, имеющий специальные знаки, обозначающие транспортирование отходов IV класса опасности, осуществил сброс отходов грунта насыпного, загрязненного ломом асфальтовых покрытий, на почву, - сообщили в ведомстве. По информации, представленной водителем, грузовой автотранспорт принадлежит одному из коммунальных предприятий.













В рамках проведенного осмотра места установлен факт сброса отходов. Загрязненный грунт на данном земельном участке сброшен на земельный участок, в виде отдельных куч (буртов), навалом.

Сотрудники экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произвели отбор проб отходов, а также площадные измерения. По результатам получения лабораторных исследований лаборатории будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам и произведен расчет причиненного ущерба.

Фото: Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.



