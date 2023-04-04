Исследование: каждый десятый россиянин готов отправлять кешбэк и бонусы на будущую пенсию

Экономика 04.04.2023 18:28
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04.04.2023 18:28
73% россиян пользуются программами лояльности банков и их партнеров. 45% готовы направлять налоговый вычет с пенсионных взносов на пополнение пенсионного счета. Каждый десятый россиянин готов пополнять пенсионный счет с помощью программ лояльности. Таковы результаты опроса 2000 россиян, который опубликовали банк «Открытие» и НПФ «Открытие».
Безналичные расчеты и бонусные программы стали очень популярными в России. 91% наших соотечественников регулярно оплачивают покупки банковскими картами (еще 7% делают это иногда). 46% россиян получают кешбэк на карту деньгами, 34% копят бонусные баллы на банковской карте, 30% – бонусы за покупки по программам лояльности от магазинов.
Наиболее привлекательными для россиян являются программы лояльности, подразумевающие возврат части денежных средств на банковскую карту. Такой вариант предпочитают 79% респондентов. Только пятая часть опрошенных (21%) выбрали возврат баллами и бонусами.
Из тех, кто получает бонусы, 65% оплачивают ими новые покупки, 20% получают скидки на покупки, 3% не тратят вовсе.
Из тех, кто высказался в пользу возврата деньгами, 90% хотели бы получать его на банковский счет. 8% готовы направить эти средства на свой пенсионный счет по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), 2% – на счет мобильного телефона.
51% сторонников программ лояльности с бонусами намерены тратить их на оплату новых покупок, 25% – конвертировать в деньги на банковский счет, 6% – в деньги на пенсионный счет, 18% затруднились с ответом.
Далеко не все россияне знают о праве получения социального налогового вычета с уплаченных ими пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Только 23% опрошенных оформляли налоговый вычет с пенсионных взносов, 42% не делали этого, а 35% вообще не знают о такой возможности. При этом 45% респондентов готовы направлять денежные средства, полученные в виде социального налогового вычета, на своей пенсионный счет и только 27% отрицают такой вариант.
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