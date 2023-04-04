Инфекционное отделение Котовской ЦРБ закрыли после фотографии с мышью

Инфекционное отделение Котовской ЦРБ Волгоградской области закрыли на плановый ремонт. Как сообщили ИА «Высота 102» в лечебном учреждении, отделение не будет функционировать до конца апреля. Нуждающихся в медицинской помощи пациентов будут госпитализировать в инфекционное отделение городской больницы №1 Камышина в соответствии с утвержденной картой маршрутизации, пояснили в облкомздраве.

Напомним, в середине марта социальные сети Котово облетело фото мыши в инфекционном отделении центральной районной больницы. Автором скандального снимка оказалась 16-летняя бывшая пациентка отделения. Фото вызвало дискуссию среди жителей города и тех, кто находился на лечении в больнице. Люди жаловались на старые матрасы с кроватями, ржавые трубы, плохой ремонт, при этом нареканий в адрес врачей никто не высказывал.





В облкомздраве заявили, что после публикации фото мыши в палате инфекционного отделения в медучреждении провели осмотр помещений, но следов пребывания грызунов не выявили. В комитете здравоохранения Волгоградской области также заверили, что матрасы и кровати в больнице давно заменены, а ржавая труба отопления уже отремонтирована. Кроме того, был составлен план устранения других дефектов, выявленных в инфекционном отделении, со сроком выполнения работ в 1 месяц.

Фото телеграм-канала Общественный контроль города Котово