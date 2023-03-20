







В Котово Волгоградской области разразился скандал после того, как в соцсетях появились посты об условиях пребывания в детском инфекционном отделении ЦРБ. Как сообщает ИА «Высота 102», матери пациентов показали ржавую трубу отопления в приемном отделении, где оформляют детей в стационар, старые матрасы с разводами, осыпающуюся штукатурку. Но настоящий шок у пользователей соцсетей вызвали фотографии мыши, которая, как утверждала их автор, живет в палате №5.





– Это же инфекционное отделение! Там все должно быть стерильно, как в операционной, а там мыши пешком ходят, разносчики самых опасных инфекций, – возмутились пользователи.





При этом некоторые подписчики чата выразили сомнение, что такое может быть. Корреспондент ИА «Высота 102» в свою очередь связался с автором поста. Как оказалось, фото было сделано 19 марта 16-летней жительницей Котово, которая была госпитализирована с инфекцией.





- Да, все так. Фото сделала моя дочь в палате №5. По этой причине сегодня, 20 марта, мы подписали отказную и отправились домой, - пояснила Светлана К. - Ко всему остальному у нас претензий нет – замечательные врачи и уход. Спасибо медперсоналу за оказанную помощь.













В облкомздраве в ответ на редакционный запрос сообщили, что 20 марта в инфекционном отделении с утра все силы были брошены на поиски грызуна. Но ни самой мыши, ни ее следов не обнаружили.





– Сегодня, 20 марта, проведен административный обход инфекционного отделения. Следов пребывания грызунов не выявлено. Проведен опрос пациентов, находящихся на лечении, жалобы на наличие насекомых либо грызунов отсутствуют. У медучреждения имеется договор на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий, в рамках которых проводится обработка в соответствии с графиком. Администрацией медучреждения составлен план устранения дефектов со сроком выполнения работ в 1 месяц, – прокомментировали ситуацию в комитете здравоохранения Волгоградской области.













При этом пользователи соцсетей, которым приходилось лечить своих детей в инфекционке, признают, что в стационаре работает внимательный и грамотный медперсонал, хорошо отзывались и о питании. Но многие сошлись во мнении, что в больнице необходимо делать срочный ремонт.













По информации облздрава, фотографии с ржавыми трубам и старыми матрацами, также опубликованные в телеграм-каналах, действительно сделаны в инфекционной больнице, однако достаточно давно (в летнее время, так как за окном читатели могут увидеть зеленые деревья, - Прим. комитета здравоохранения Волгоградской области), и скорее всего в период до пандемии, так как в этот период на все матрасы были приобретены чехлы.





– Кроме того, за это время в отделении был выполнен косметический ремонт, на сегодняшний день на всех матрасах есть наматрасники, часть из матрасов заменены, приобретено новое постельное белье, в отделение приобретены новые кровати, в дальнейшем кровати будут заменены полностью. В стационаре продолжаются текущие работы. Также новые кровати появились в терапевтическом, хирургическом и реанимационных отделениях, – говорится в комментарии облкомздрава.













– В учреждении на постоянной основе выполняются текущие и капитальные работы, так, была заменена крыша в Мокроольховской участковой больнице. В текущем году завершится капитальный ремонт поликлиники, выполняемый в рамках модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На сегодняшний день начат ремонт трубы системы отопления в приемном отделении Котовской ЦРБ, во вторник будут произведены сварочные работы, – пояснили в ведомстве, предоставив в качестве доказательств этих слов фотографии, сделанные 18 марта 2023 года.













Фото: телеграм-канала Общественный контроль города Котово/ Комитета здравоохранения Волгоградской области