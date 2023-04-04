Расследования

Волгоградка через 23 года опознала в 44-летнем мужчине насильника

Расследования 04.04.2023 13:16
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04.04.2023 13:16


В Волгограде 53-летняя женщина опознала насильника спустя 23 года. Как сообщили 4 апреля в СУ СК России по Волгоградской области, следователи Краснооктябрьского района завершили расследование по ч.1 ст.131 УК РФ – половое сношение с применением насилия к потерпевшей. 

– Согласно материалам уголовного дела, 2 апреля 1999 года обвиняемый прибыл по месту жительства своей знакомой, которой на тот момент было 30 лет. Женщина проживала в доме № 3 по улице Таращанцев. Находясь в квартире, злоумышленник стал наносить женщине удары по голове и лицу, однако она вырвалась и попыталась убежать. Догнав потерпевшую, фигурант связал ее, после чего надругался над женщиной, – сообщила официальный представитель СУ СКР Дарья Буянова. – Однако задержать фигуранта по горячим следам в 1999 году не удалось.

В 2023 году году сотрудники следственного отдела установили местонахождение насильника. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина был осужден за эти 23 года. По базе данных следователи и вычислили преступника. 

– В ходе проведения опознания потерпевшая указала на 44-летнего мужчину, как на лицо, совершившее в отношении нее преступление, – уточняют в СУ СКР. – В настоящее время расследование завершено. 

Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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