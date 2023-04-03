Расследования

В Волгограде 4 апреля отключат отопление

Расследования 03.04.2023 12:07
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03.04.2023 12:07


В Волгограде 3 апреля назвали сроки отключения отопления в многоквартирных домах и социальных учреждениях. Как сообщает ИА «Высота 102», отопительный сезон в областном центре завершится уже завтра, 4 апреля. При этом отмечается, что образовательные учреждения и учреждения здравоохранения будут подтапливать по заявкам руководителей. 

– Решение о завершении отопительного сезона принято на основании данных Волгоградского ЦГМС – после ухода с территории Волгограда холодного атмосферного фронта в городе установилась устойчивая теплая погода, – уточняют в администрации Волгограда. – Действующее законодательство предписывает завершение отопительного сезона после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура находилась на отметке выше + 8 градусов по Цельсию.

При этом в администрации Волгограда напоминают, что жильцы многоквартирных домов, в которых нет общедомовых счетчиков, оплачивают отопление по нормативам. 

– В таких случаях оплата начисляется исходя из утвержденного норматива потребления и равномерно распределяется на семь месяцев с октября по апрель. Нормативы определяются для каждого дома по-своему – в зависимости от года постройки здания и его конструктивных особенностей, – объясняют в мэрии. – Таким образом, дата окончания отопительного сезона для семейного бюджета жителей домов без ОДПУ не имеет значения – независимо от того отключили отопление в конце марта или начале апреля, плата за отопление остается одинаковой в течение всего отопительного сезона в соответствии с вышеупомянутым нормативом.

А вот владельцы квартир в домах, оборудованных ОДПУ, оплатят лишь реально полученную ими услугу. 

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