Спорт

«Поймали кураж»: волгоградский «Ротор» уверенно обыграл «Динамо» из Ставрополя – 3:1

Спорт 01.04.2023 17:01
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01.04.2023 17:01



Волгоградский «Ротор» сегодня, 1 апреля, одержал гостевую победу в матче 22-го тура первенства второй лиги над «Динамо» из Ставрополя со счетом 3:1. Как сообщает ИА "Высота 102", игра началась для гостей с ошибки своего капитана Сергея Зуйкова, который сделанным неточным пасом позволил футболисту ставропольской команды сыграть на перехвате и организовать быструю атаку. Однако для забитого гола не хватило точной реализации. После разыгранной комбинации хозяевам в створ попасть не удалось. Ещё один момент у "Динамо" возник на 12-й минуте, когда их  игрок осмелился на дальний выстрел из-за пределов штрафной.
 
После этого "Ротор" взял инициативу в свои руки и  решил сделать ставку на розыгрыш стандартных положений. Это принесло результат на 14-й минуте. Кирилл Родионов выполнил удачную подачу с углового, которую замкнул Сергей Зуйков и тем самым реабилитировался за ошибку в начале матча. 1:0 повёл клуб с берегов Волги. В середине тайма возник достаточно спорный момент. Мяч вышел за пределы поля и в этот момент игрок "Динамо" решил ударить головой защитника волгоградцев Глеба Шильникова. Судья ограничился жёлтой карточкой динамовцу за явную неспортивную борьбу со стороны хозяев.
 
На 38-й минуте ставропольцы могли сравнять счёт. После исполненного навеса со стандарта голкипер "Ротора" Сергей Самок неудачно сыграл на выходе и промахнулся мимо мяча. Ворота оказались пустыми, однако оборона сине-голубых заблокировала попытки "Динамо" отличиться. 

Вскоре сработала знаменитая футбольная поговорка  «Не забиваешь ты – забивают тебе». Снова Кирилл Родионов удачно подал в штрафную, где динамовец при попытке выбить игровой снаряд  отдал его Ризвану Ахмедханову, который воспользовался таким подарком и сделал счёт 2:0.  Вся команда ринулась праздновать забитый гол к скамейке гостей, где разделила радость вместе с запасными и с тренерским штабом.

В начале второй половины поединка Ахмедханов мог оформить дубль. Получив свободное пространство вблизи штрафной соперника, он приложился  к мячу и выполнил мощный удар, с которым справился вратарь. Через некоторое  время футболист хозяев нарушил правила на Илье Сафронове, который после этого вступил в словесную перепалку со своим обидчиком. Судья быстро погасил возможный конфликт устным предупреждением обоим спортсменам.
 
Дисциплинированная игра "Ротора" в защите долгое время не позволяла противнику даже иметь шансы приблизиться в счёте. А вот сами сине-голубые на 68-й минуте почувствовали, что у них в этот день всё получается, побежали в стремительную атаку, в завершении которой Ахмедханов снова потревожил голкипера своим ударом. Вратарь с ним справился, но отбил прямо на Илью Сафронова, а тот  уже не промахнулся и точно поразил цель.

3:0 и, казалось бы, игра сделана для коллектива Алексея Стукалова.  Тем не менее, на этом основные события не закончились.  На 74-й минуте защитник волгоградцев Никита Кармаев, заменивший в стартовом составе дисквалифицированного Сергея Обивалина, в центре поля буквально повалил на газон оппонента и получил вторую жёлтую карточку, которая автоматически превратилась в красную и удаление.

Оставшись в меньшинстве, гости старались внимательно играть на своей половине поля. Но всё же в самой концовке матча пропустили голевую атаку. 3:1 - итоговый счёт и уверенная победа "Ротора" , который набрал 44 очка и теперь ожидает,  как сыграют его ближайшие конкуренты.  

Следующий тур волгоградская команда проведёт дома 8 апреля. Противником станет ростовский "СКА". Начало в 17-00.

Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"

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