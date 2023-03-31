Спорт

«Легко не будет»: волгоградский «Ротор» отправился в гости к ставропольскому «Динамо»

Спорт 31.03.2023 21:21
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31.03.2023 21:21


Волгоградский «Ротор» в 22-ом туре первенства второй лиги в субботу, 1 апреля, впервые в этом календарном году проведёт официальную игру на выезде со ставропольским «Динамо». Как сообщает ИА «Высота 102», хозяева поединка занимают 10-ю позицию с 27-ю набранными очками в турнирной таблице. В свою очередь, подопечные Алексея Стукалова находятся на 3-м месте и имеют в своём активе 41 балл.

В матче первого круга «Ротор»  в сентябре прошлого года при поддержке своих болельщиков одержал волевую победу над завтрашним соперником на «Волгоград Арене» со счётом 3:1. На пропущенный гол в середине встречи сине-голубые ответили результативными действиями полузащитника Кирилла Родионова и форварда Ризвана Умарова, а также  защитника Сергея Обивалина. Последний пропускает выезд в Ставрополь из-за полученной красной карточки и последовавшей дисквалификации в концовке предыдущего поединка, в котором волгоградцы дома сыграли вничью с новороссийским «Черноморцем».

Динамовцы, тем временем, имеют шестиматчевую беспроигрышную серию, которая началась ещё в прошлом году. В предыдущих двух турах они и вовсе обыграли довольно крепкие «Спартак» из Нальчика и «Форте» из Таганрога с одинаковым счётом - 1:0. Эти успехи позволили ставропольцам приблизиться к лидирующей шестёрке, которая по окончании двух кругов проведёт дополнительный мини-турнир между собой.

Отметим, что Алексей Стукалов возвращается в свой родной город, где его отец, Борис Стукалов, в разные периоды как раз возглавлял местное «Динамо». А нынешний наставник ставропольского клуба Алексей Мулдаров в качестве игрока несколько лет выступал в саранской «Мордовии» под руководством бывшего спортивного директора «Ротора» Фёдора Щербаченко. Он посещал несколько тренировочных занятий динамовцев во время зимних сборов и, в том числе, общался и делился своим опытом с их тренерским штабом.

В межсезонье в стан сине-голубых перешёл полузащитник Дэвид Бигулаев, отыгравший первую часть первенства в  ставропольском «Динамо». Там он за 16 встреч отметился пятью забитыми голами и четырьмя голевыми передачами. 

Многие поклонники волгоградцев уже практически не верят в то, что удастся догнать лидера турнира, который оторвался от «Ротора» на 11 очков. Тем не менее, футболистам с берегов Волги есть, за что бороться в остатке чемпионата. Если «Черноморец» убежал далеко, то вот занимающую вторую строчку «Чайку» из Песчанокопского вполне можно опередить.

Команда из Ростовской области, также ставящая задачу выхода в первую лигу в этом сезоне, имеет гандикап перед волгоградцами в 6 очков. При этом соперники, скорее всего, ещё дважды друг с другом встретятся до окончания первенства. Клуб, который завоюет серебряные медали, по результатам ближайших реформ РФС в области низших дивизионов, может начать следующий сезон в  так называемой «золотой» группе  второй лиги.

Планируется, что в ней примут участие четыре вылетевшие из ФНЛ команды и лучшие шесть коллективов из всех зон второй лиги сезона 2022-2023. Участие в своеобразной «элитной» группе увеличит шансы на повышение в классе по итогам чемпионата 2023-2024.

Ну и стоит отметить, что Алексей Стукалов после последнего тура на пресс-конференции пообещал, что несмотря ни на что, «Ротор» будет биться до конца. Значит, самое время подтвердить слова делами и дальнейшими достойными результатами. 

Матч «Динамо»-«Ротор»  пройдёт в субботу, 1 апреля. Начало в 14-00 на стадионе «Динамо» в Ставрополе.

Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» / VK.com

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