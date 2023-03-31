



В Волгограде утверждено обвинительное заключение в отношении двух сотрудниц Главного бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области. Как сообщила 31 марта ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, руководитель и эксперт бюро МСЭ №10 ФКУ «ГБ МСЭ по Волгоградской области» обвиняются в получении взяток на общую сумму в размере почти 6 млн рублей.

– Следствием установлено, что в период с 2019 года по 2021-й фигурантки уголовного дела получили через посредников почти шесть миллионов рублей от жителей Волгограда и Москвы в качестве взяток за оформление и продление фиктивной инвалидности 57 гражданам. При этом частью полученных таким способом денежных средств эксперт бюро МСЭ распорядилась по своему усмотрению, не исполнив взятые на себя обязательства, – сообщила Оксана Черединина. – Сегодня, 31 марта, прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовалось по статьям Уголовного кодекса РФ: чч 3,5 ст. 290 УК РФ – получение взяток в значительном и крупном размере, ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с использованием своего служебного положения, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество. Оперативное сопровождение осуществлялось ОЭБиПК УМВД России по Волгограду.

– В рамках этого же уголовного дела двум гражданам инкриминируется чч 2, 3 ст. 291 УК РФ – посредничество во взяточничестве в значительном и крупном размере, – сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области. – Уголовные дела в отношении взяткодателей, выделенные в отдельные производства, ранее направлены в суд.

Вину в совершенных преступлениях руководитель и эксперт бюро МСЭ признали частично. Рассматривать уголовное дело будет Центральный районный суд Волгограда. Обеим женщинам грозит до 12 лет лишения свободы.