Экономика

В Волгоградской области перед Пасхой подорожали яйца

Экономика 30.03.2023 19:48
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30.03.2023 19:48



В Волгоградской области к Пасхе продолжили дорожать яйца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, за неделю рост стоимости десятка яиц составил 2,55%. Средняя стоимость этого продукта питания  в регионе теперь достигла 76,56 рубля. При этом яйца медленно, но верно дорожают уже больше месяца.

В то же время стоимость картофеля снизилась почти на 4% - до 30,38 рубля за килограмм. Из овощей подорожала только морковь – на 1,07% (32,40 рубля за кг).

Помидоры, которые стабильно дорожали последние несколько недель, упали в цене на 1,3%. Средняя стоимость томатов теперь составляет 193,50 рубля.

Продолжила дешеветь в регионе и гречка. Снижение составило 2,7%,  а средняя стоимость килограмма этой крупы упала до 66,81 рубля.

А вот бананы в Волгоградской области резко подорожали. За неделю они выросли в цене на 5,3%  и теперь стоят 97,75 рубля за кг.


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