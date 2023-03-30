В Волгоградской области перед Пасхой подорожали яйца

Экономика 30.03.2023 19:48
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30.03.2023 19:48
В Волгоградской области к Пасхе продолжили дорожать яйца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, за неделю рост стоимости десятка яиц составил 2,55%. Средняя стоимость этого продукта питания в регионе теперь достигла 76,56 рубля. При этом яйца медленно, но верно дорожают уже больше месяца.
В то же время стоимость картофеля снизилась почти на 4% - до 30,38 рубля за килограмм. Из овощей подорожала только морковь – на 1,07% (32,40 рубля за кг).
Помидоры, которые стабильно дорожали последние несколько недель, упали в цене на 1,3%. Средняя стоимость томатов теперь составляет 193,50 рубля.
Продолжила дешеветь в регионе и гречка. Снижение составило 2,7%, а средняя стоимость килограмма этой крупы упала до 66,81 рубля.
А вот бананы в Волгоградской области резко подорожали. За неделю они выросли в цене на 5,3% и теперь стоят 97,75 рубля за кг.
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