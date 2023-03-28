Политика

Кортеж премьер-министра Беларуси промчал к Мамаеву кургану в Волгограде

Политика 28.03.2023 11:02
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28.03.2023 11:02






Кортеж премьер-министра Беларуси Романа Головченко проехал по центру  Волгограда. 

Как сообщает ИА «Высота 102», очевидцы начитали около десятка машин вместе с патрульными автомобилями и каретой скорой помощи. Для проезда высокопоставленного лица было перекрыто движение на Второй продольной перед улицей Хиросимы. 

Напомним, сегодня утром премьер-министр Беларуси провел встречу с губернатором Волгоградской области. 


Видео ИА "Высота 102"

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