Кортеж премьер-министра Беларуси промчал к Мамаеву кургану в Волгограде

Политика 28.03.2023 11:02
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28.03.2023 11:02
Кортеж премьер-министра Беларуси Романа Головченко проехал по центру Волгограда.
Как сообщает ИА «Высота 102», очевидцы начитали около десятка машин вместе с патрульными автомобилями и каретой скорой помощи. Для проезда высокопоставленного лица было перекрыто движение на Второй продольной перед улицей Хиросимы.
Напомним, сегодня утром премьер-министр Беларуси провел встречу с губернатором Волгоградской области.
Видео ИА "Высота 102"
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