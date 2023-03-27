В Волгограде вечером 27 марта эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл». Как сообщает ИА «Высота 102», в здании сработала пожарная тревога.

По информации информагентства, на выход волгоградцев попросили около 18.45.

– В ТРК сработала сигнализация, и по уже отлаженной схеме посетителей попросили покинуть здание, – сообщают читатели «Высоты 102». – Конечно, это раздосадовало всех, кто вечером после с работы пришел за покупками. Одна из женщин в сердцах бросила фразу: «Такой кусок говядины нашла! И опять эта эвакуация!».

Добавим, что экстренных служб на момент публикации около ТРК замечено не было, а вынужденные покинуть здание волгоградцы решают, как провести вечер, столпившись около выходов.

Фото: читатели ИА «Высота 102»