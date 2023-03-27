Происшествия

«Такой кусок говядины нашла. И опять!»: в Волгограде эвакуируют «Европу Сити Молл»

Происшествия 27.03.2023 19:12
0
27.03.2023 19:12


В Волгограде вечером 27 марта эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл». Как сообщает ИА «Высота 102», в здании сработала пожарная тревога. 

По информации информагентства, на выход волгоградцев попросили около 18.45. 

– В ТРК сработала сигнализация, и по уже отлаженной схеме посетителей попросили покинуть здание, – сообщают читатели «Высоты 102». – Конечно, это раздосадовало всех, кто вечером после с работы пришел за покупками. Одна из женщин в сердцах бросила фразу: «Такой кусок говядины нашла! И опять эта эвакуация!».

Добавим, что экстренных служб на момент публикации около ТРК замечено не было, а вынужденные покинуть здание волгоградцы решают, как провести вечер, столпившись около выходов. 

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
27.03.2023 17:10
Происшествия 27.03.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 14:44
Происшествия 27.03.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 10:38
Происшествия 27.03.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 10:22
Происшествия 27.03.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 09:53
Происшествия 27.03.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.03.2023 07:58
Происшествия 27.03.2023 07:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.03.2023 20:15
Происшествия 26.03.2023 20:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.03.2023 15:55
Происшествия 26.03.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.03.2023 15:10
Происшествия 26.03.2023 15:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.03.2023 14:50
Происшествия 26.03.2023 14:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.03.2023 10:09
Происшествия 26.03.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2023 21:41
Происшествия 25.03.2023 21:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2023 18:11
Происшествия 25.03.2023 18:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2023 10:26
Происшествия 25.03.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.03.2023 09:50
Происшествия 25.03.2023 09:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:51
В России готовятся к внедрению цифрового удостоверения личностиСмотреть фотографии
21:33
С желанием победить: волгоградские гандболистки встретятся с кубанскими девчатами 28 мартаСмотреть фотографии
21:08
Раненный в СВО волгоградец проходит реабилитацию в вологодском санаторииСмотреть фотографии
20:48
В Волгоградской области нашли одного из трех пропавших мужчинСмотреть фотографии
20:31
От Мишустина прямиком к Бочарову: премьер-министра Белоруссии с хлебом-солью встретили в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
На Спартановке в Волгограде ограничат движение на ж/д переезде с 28 мартаСмотреть фотографии
19:44
«Снова потерпеть?»: чиновники назвали причину появления желтой воды в КотовоСмотреть фотографии
19:12
«Такой кусок говядины нашла. И опять!»: в Волгограде эвакуируют «Европу Сити Молл»Смотреть фотографии
18:19
«Зашло в мозжечок и голову»: спикер облдумы Блошкин пообещал не проводить референдум за Сталинград в день выборовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Бывший зэк без причин посреди улицы выбил глаз волгоградцуСмотреть фотографии
16:54
«Не говорят и не ходят»: волгоградке, воспитывающей тройняшек с ДЦП, собирают помощьСмотреть фотографии
16:00
Бочаров назвал сроки запуска новой ветки коллектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:00
Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия совместно с экологами провели традиционную весеннюю акциюСмотреть фотографии
14:47
«Заливали из шланга забор»: волгоградцы винят в ландшафтных пожарах чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
ЖК «Колизей» стал лучшим в категории «Доступное жилье» на конкурсе «Топ ЖК 2023»Смотреть фотографии
14:44
В Волгограде полиция задержала Jaguar XF и «крайне пьяный» Audi Q5Смотреть фотографии
13:29
Челябинец обвиняется в совершенном 13 лет назад убийстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете»Смотреть фотографии
13:27
Бойцам СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:47
Волгоградский адвокат осужден на 10 лет за торговлю наркотикамиСмотреть фотографии
12:45
«Люди отсюда уезжают»: жители Котово завалили экстренные службы жалобами на желтую и вонючую водуСмотреть фотографии
12:17
Особый противопожарный сезон объявлен в Волгоградской области с 1 апреляСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом наркоплантаторы получили 20 лет колонии на двоихСмотреть фотографии
11:21
Для волгоградских учителей подготовили онлайн-урок по безопасности подростков в интернетеСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде началась агитация за референдум по переименованию в СталинградСмотреть фотографии
10:38
Трое детей пострадали в аварии на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Девочка в реанимации: под Волгоградом водитель без прав перевернулась вместе с ребенкомСмотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области массово горели баниСмотреть фотографии
09:40
Точность и экономия: «Волгоградэнергосбыт» устанавливает «умные» счетчикиСмотреть фотографии
08:26
Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 35 тысячСмотреть фотографии
 