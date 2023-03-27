Экология

Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия совместно с экологами провели традиционную весеннюю акцию

Экология 27.03.2023 16:00
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27.03.2023 16:00


Участники волонтерского движения города Котельниково дали старт весенней экологической акции. Совместно с сотрудниками «Детского экологического центра» волонтеры высадили рассаду цветов.
Подготовка рассады цветов - очень кропотливая работа с множеством этапов, на каждом из которых можно ошибиться, и тогда вырастить цветы не получится. Поэтому сотрудники «Экологического Центра» рассказали ребятам, как правильно отобрать наиболее жизнеспособные семена, как подготовить почву к высадке семян, как правильно сеять и ухаживать за сеянцами. 
При помощи опытных экологов ребята прекрасно справились. Паллеты с рассадой, как и в прошлые годы, волонтеры оставили на ответственное хранение кураторам из числа сотрудников шефского предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий.  
Когда семена прорастут, волонтеры проведут второй этап экологической акции и при содействии администрации города Котельниково высадят цветы в одну из городских клумб.
Цветы в подарок любимому городу – добрая традиция волонтерского движения, созданного в 2012 году по инициативе и при содействии ЕвроХим-ВолгаКалия.
С тех пор на протяжении более чем десяти лет молодые котельниковцы совместно с предприятием проводят посильную экологическую и социальную работу, направленную на благоустройство города, помощь жителям, реализацию общественно значимых молодежных инициатив. 
На счету волонтеров десятки акций, в числе которых совместное с «Детским экологический центром» участие в открытии первого в истории Котельниково ЭкоДвора, акция по расчистке правого берега реки Аксай Курмоярский, которая прошла в рамках федерального проекта «Чистая вода», Дня Волги и «Национальных приоритетов» при поддержке Минэкологии РФ.
Во всех интересных и полезных начинаниях котельниковскую молодежь поддерживает градообразующее предприятие. Участие в социальных и природосберегающих акциях, направленных на улучшение экологической обстановки и повышение качества жизни города Котельниково, были и остаются одними важными приоритетами ЕвроХим-ВолгаКалия. 

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