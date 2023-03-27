Волонтеры ЕвроХим-ВолгаКалия совместно с экологами провели традиционную весеннюю акцию

Экология 27.03.2023 16:00
0
27.03.2023 16:00
Участники волонтерского движения города Котельниково дали старт весенней экологической акции. Совместно с сотрудниками «Детского экологического центра» волонтеры высадили рассаду цветов.
Подготовка рассады цветов - очень кропотливая работа с множеством этапов, на каждом из которых можно ошибиться, и тогда вырастить цветы не получится. Поэтому сотрудники «Экологического Центра» рассказали ребятам, как правильно отобрать наиболее жизнеспособные семена, как подготовить почву к высадке семян, как правильно сеять и ухаживать за сеянцами.
При помощи опытных экологов ребята прекрасно справились. Паллеты с рассадой, как и в прошлые годы, волонтеры оставили на ответственное хранение кураторам из числа сотрудников шефского предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий.
Когда семена прорастут, волонтеры проведут второй этап экологической акции и при содействии администрации города Котельниково высадят цветы в одну из городских клумб.
Цветы в подарок любимому городу – добрая традиция волонтерского движения, созданного в 2012 году по инициативе и при содействии ЕвроХим-ВолгаКалия.
С тех пор на протяжении более чем десяти лет молодые котельниковцы совместно с предприятием проводят посильную экологическую и социальную работу, направленную на благоустройство города, помощь жителям, реализацию общественно значимых молодежных инициатив.
На счету волонтеров десятки акций, в числе которых совместное с «Детским экологический центром» участие в открытии первого в истории Котельниково ЭкоДвора, акция по расчистке правого берега реки Аксай Курмоярский, которая прошла в рамках федерального проекта «Чистая вода», Дня Волги и «Национальных приоритетов» при поддержке Минэкологии РФ.
Во всех интересных и полезных начинаниях котельниковскую молодежь поддерживает градообразующее предприятие. Участие в социальных и природосберегающих акциях, направленных на улучшение экологической обстановки и повышение качества жизни города Котельниково, были и остаются одними важными приоритетами ЕвроХим-ВолгаКалия.
В Волгоградской области владельцу судна-утопленника предъявили ущерб в 35 млн рублей22.03.2023 12:41
Экология 22.03.2023 12:41
На Волжской ГЭС уменьшили сбросы из-за экономии воды20.03.2023 20:58
Экология 20.03.2023 20:58
Сосновый лес у «Лысой горы» в Волгограде ждет санитарная рубка20.03.2023 14:39
Экология 20.03.2023 14:39
«Мы будто в трущобах»: жители трех районов Волгограда пожаловались на мусорный беспредел19.03.2023 07:18
Экология 19.03.2023 07:18
«Соревнуются, кто первый»: после публикации «Высоты 102» взялись за помойки на севере Волгограда10.03.2023 09:58
Экология 10.03.2023 09:58
У ЖК в Волгограде забил фекальный ручей06.03.2023 09:22
Экология 06.03.2023 09:22
С птицефабрики под Волгоградом взыскали 1,2 млн рублей за порчу земли пометом27.02.2023 10:21
Экология 27.02.2023 10:21
В ЖК Волгограда отремонтируют канализацию для спасения Пахотиной балки17.02.2023 17:58
Экология 17.02.2023 17:58
РПН: зловонные стоки захлестнули улицу в Волгограде15.02.2023 20:48
Экология 15.02.2023 20:48
В Волгограде экоактивисты застукали заводскую машину на сливе ЖБО в лесопосадке: видео15.02.2023 18:16
Экология 15.02.2023 18:16
Сотрудники ВАЗа научили детей заботиться о природе правильно15.02.2023 13:42
Экология 15.02.2023 13:42
На прудах-испарителях АО «КАУСТИК» гнездятся «краснокнижные» птицы14.02.2023 09:55
Экология 14.02.2023 09:55
Сбербанк сертифицировался как энергоэффективная компания13.02.2023 12:58
Экология 13.02.2023 12:58
"Весной надышались": в оранжерее Волжского открылся фестиваль первоцветов12.02.2023 12:33
Экология 12.02.2023 12:33
ВТЗ назвал победителей экологического конкурса среди подразделений завода09.02.2023 14:12
Экология 09.02.2023 14:12