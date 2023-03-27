Челябинец обвиняется в совершенном 13 лет назад убийстве в Волгограде

Расследования 27.03.2023 13:29
0
27.03.2023 13:29
Следователи обвиняют 53-летнего жителя Челябинской области в убийстве, которое он совершил в Волгограде в 2009 году. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, расследование этого уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигурант уголовного дела по решению суда находится в СИЗО.
По данным следствия, преступление мужчина совершил 13 лет назад - 7 декабря 2009 года. В этот день в кафе, расположенном на улице Пельше, он распивал спиртное с 37-летним знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились. Чтобы прекратить конфликт, знакомый ушел из кафе, но фигурант уголовного дела был настроен разобраться до конца и направился за ним. На улице Ополченская, встретившись у торгового павильона, он достал нож и не менее 8 раз ударил им знакомого в различные части тела. После этого он скрылся с места преступления.
Потерпевшего доставили в больницу, но на следующий день он скончался, несмотря на помощь врачей. Его убийцу сразу задержать не удалось.
Как установили следователи, мужчина бросил в Волгограде свою беременную супругу и скрылся в одном из поселков Троицкого района Челябинской области, где прожил 13 лет до момента задержания, получив паспорт на вымышленное имя.
Установить его местонахождение удалось лишь в январе 2023 года. Благодаря имеющимся базам данных, куда была загружена фотография фигуранта, было выявлено сходство с жителем Челябинской области. Его задержали и провели портретную экспертизу, которая показала, что житель Челябинской области и мужчина, совершивший убийство в 2009 году, это один и тот же человек.
Волгоградский адвокат осужден на 10 лет за торговлю наркотиками27.03.2023 12:47
Расследования 27.03.2023 12:47
«Люди отсюда уезжают»: жители Котово завалили экстренные службы жалобами на желтую и вонючую воду27.03.2023 12:45
Расследования 27.03.2023 12:45
Под Волгоградом наркоплантаторы получили 20 лет колонии на двоих27.03.2023 11:38
Расследования 27.03.2023 11:38
«Режут и травят»: в ЖК «Комарово» Волгограда методично убивают бездомных собак25.03.2023 20:24
Расследования 25.03.2023 20:24
МВД: в Волгограде полицейские пресекли незаконный сбыт орденов и медалей25.03.2023 15:03
Расследования 25.03.2023 15:03
«Реанимировали 30 минут»: под Волгоградом в скорой помощи умерла 15-летняя школьница25.03.2023 13:31
Расследования 25.03.2023 13:31
«Проявили невнимательность»: СК возбудил дело из-за жилищных страданий незрячей жительницы Котово25.03.2023 10:29
Расследования 25.03.2023 10:29
В Волгограде подростки угнали набитый обувью и шубами фургон24.03.2023 20:25
Расследования 24.03.2023 20:25
Волгоградца осудили за уклонение от призыва24.03.2023 17:00
Расследования 24.03.2023 17:00
Житель Волгоградской области Сергей Мартын погиб на Украине24.03.2023 15:18
Расследования 24.03.2023 15:18
В Волгоградской области женщину осудят за гибель двух человек из-за ее зажигалки24.03.2023 10:02
Расследования 24.03.2023 10:02
В Волгограде мать обвиняют в смерти трехлетней дочери. Выводы следствия и аргументы врачей24.03.2023 06:21
Расследования 24.03.2023 06:21
Чиновники предложили жителям Камышина сброситься на отлов бездомных собак23.03.2023 13:53
Расследования 23.03.2023 13:53
Бочаров предложил создать Совет по развитию Волгоградской области23.03.2023 13:45
Расследования 23.03.2023 13:45
«Шантажировал и подкупал»: в Волгограде возбудили дело на адвоката23.03.2023 13:15
Расследования 23.03.2023 13:15