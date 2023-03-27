Расследования

Челябинец обвиняется в совершенном 13 лет назад убийстве в Волгограде

Расследования 27.03.2023 13:29
0
27.03.2023 13:29


Следователи обвиняют 53-летнего жителя Челябинской области в убийстве, которое он совершил в Волгограде в 2009 году. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, расследование этого уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигурант уголовного дела по решению суда находится в СИЗО.
По данным следствия, преступление мужчина совершил 13 лет назад - 7 декабря 2009 года. В этот день в кафе, расположенном на улице Пельше, он распивал спиртное с 37-летним знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились. Чтобы прекратить конфликт, знакомый ушел из кафе, но фигурант уголовного дела был настроен разобраться до конца и направился за ним. На улице Ополченская, встретившись у торгового павильона, он достал нож и не менее 8 раз ударил им знакомого в различные части тела. После этого он скрылся с места преступления.
Потерпевшего доставили в больницу, но на следующий день он скончался, несмотря на помощь врачей. Его убийцу сразу задержать не удалось. 
Как установили следователи, мужчина бросил в Волгограде свою беременную супругу и скрылся в одном из поселков Троицкого района Челябинской области, где прожил 13 лет до момента задержания, получив паспорт на вымышленное имя.
Установить его местонахождение удалось лишь в январе 2023 года. Благодаря имеющимся базам данных, куда была загружена фотография фигуранта, было выявлено сходство с жителем Челябинской области. Его задержали и провели портретную экспертизу, которая показала, что житель Челябинской области и мужчина, совершивший убийство в 2009 году, это один и тот же человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.03.2023 12:47
Расследования 27.03.2023 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2023 12:45
Расследования 27.03.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2023 11:38
Расследования 27.03.2023 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2023 20:24
Расследования 25.03.2023 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2023 15:03
Расследования 25.03.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2023 13:31
Расследования 25.03.2023 13:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2023 10:29
Расследования 25.03.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 20:25
Расследования 24.03.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 17:00
Расследования 24.03.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 15:18
Расследования 24.03.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 10:02
Расследования 24.03.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 06:21
Расследования 24.03.2023 06:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:53
Расследования 23.03.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:45
Расследования 23.03.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:15
Расследования 23.03.2023 13:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Челябинец обвиняется в совершенном 13 лет назад убийстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете»Смотреть фотографии
13:27
Бойцам СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:47
Волгоградский адвокат осужден на 10 лет за торговлю наркотикамиСмотреть фотографии
12:45
«Люди отсюда уезжают»: жители Котово завалили экстренные службы жалобами на желтую и вонючую водуСмотреть фотографии
12:17
Особый противопожарный сезон объявлен в Волгоградской области с 1 апреляСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом наркоплантаторы получили 20 лет колонии на двоихСмотреть фотографии
11:21
Для волгоградских учителей подготовили онлайн-урок по безопасности подростков в интернетеСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде началась агитация за референдум по переименованию в СталинградСмотреть фотографии
10:38
Трое детей пострадали в аварии на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Девочка в реанимации: под Волгоградом водитель без прав перевернулась вместе с ребенкомСмотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области массово горели баниСмотреть фотографии
09:40
Точность и экономия: «Волгоградэнергосбыт» устанавливает «умные» счетчикиСмотреть фотографии
08:26
Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 35 тысячСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде несколько часов тушили горящий камыш в промзонеСмотреть фотографии
22:03
Скончался экс-глава Волгоградского отделения ЦентробанкаСмотреть фотографии
21:16
Дожди, грозы и порывы ветра: какая погода ждет волгоградцев 27 мартаСмотреть фотографии
21:08
Волгоградский «Каустик» выбыл из Кубка России после проигрыша «Зениту»Смотреть фотографии
20:37
Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы встретили в главном соборе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
В Волжском пенсионерка впала в кому после падения шкафаСмотреть фотографии
19:25
Теперь без права на ошибку: волгоградские ватерполисты уступили клубу из Астрахани - 8:11Смотреть фотографии
19:18
Многие разбежались: в Волгограде ищут арендаторов на опустевшие места в бывшем «СуперМАНе»Смотреть фотографии
17:21
Премьер Белоруссии 27-28 марта посетит Москву и ВолгоградСмотреть фотографии
16:46
Экс-председатель районного суда скончалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде семья из трех человек отравилась угарным газомСмотреть фотографии
15:10
Под Волгоградом подросток случайно выстрелил в живот 12-летнему другуСмотреть фотографии
14:50
«Кричали, бросались в драку»: волгоградцы обсуждают ночное происшествие на КрасномСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде рассмотрят претендентов на кресла председателей трех районных судовСмотреть фотографии
13:34
Есть первая победа: регбисты волгоградского «Ротора» обыграли «Град Петров» со счетом 17:11Смотреть фотографии
13:08
В Волгограде почти за полмиллиарда построят развязку над ж/д переездомСмотреть фотографии
 