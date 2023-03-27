Челябинец обвиняется в совершенном 13 лет назад убийстве в Волгограде





Следователи обвиняют 53-летнего жителя Челябинской области в убийстве, которое он совершил в Волгограде в 2009 году. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, расследование этого уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Фигурант уголовного дела по решению суда находится в СИЗО.

По данным следствия, преступление мужчина совершил 13 лет назад - 7 декабря 2009 года. В этот день в кафе, расположенном на улице Пельше, он распивал спиртное с 37-летним знакомым. В какой-то момент мужчины поссорились. Чтобы прекратить конфликт, знакомый ушел из кафе, но фигурант уголовного дела был настроен разобраться до конца и направился за ним. На улице Ополченская, встретившись у торгового павильона, он достал нож и не менее 8 раз ударил им знакомого в различные части тела. После этого он скрылся с места преступления.

Потерпевшего доставили в больницу, но на следующий день он скончался, несмотря на помощь врачей. Его убийцу сразу задержать не удалось.

Как установили следователи, мужчина бросил в Волгограде свою беременную супругу и скрылся в одном из поселков Троицкого района Челябинской области, где прожил 13 лет до момента задержания, получив паспорт на вымышленное имя.

Установить его местонахождение удалось лишь в январе 2023 года. Благодаря имеющимся базам данных, куда была загружена фотография фигуранта, было выявлено сходство с жителем Челябинской области. Его задержали и провели портретную экспертизу, которая показала, что житель Челябинской области и мужчина, совершивший убийство в 2009 году, это один и тот же человек.



