«Кричали, бросались в драку»: волгоградцы обсуждают ночное происшествие на Красном

Происшествия 26.03.2023 14:50
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26.03.2023 14:50
Жители Волгограда обсуждают в социальных сетях ночное происшествие в Краснооктябрьском районе, где якобы разбушевались пьяные девушки.
Как сообщает ИА «Высота 102», выложивший пост волгоградец сообщил, что накануне поздно вечером две девушки стали кидать бутылки в компанию взрослых, которые отдыхали во дворе многоквартирного дома по улице Еременко. На видеозаписи видно, что к месту происшествия подъехали две машины скорой помощи и полиция.
- Я был на этом вызове. Со слов жителей, две бухие девушки 19 и 33 года, обвинили, что у них украли собаку. Они вызывающе себя вели, кричали, бросались в драку. Потом кинули в людей бутылку со спиртным, она разбилась, и осколком одной местной женщине порезали ногу, задев поверхностный кровеносный сосуд. Когда мы приехали они вели себя неадекватно, у одной был разбит нос, и майка была в крови. От госпитализации они отказались. По факту хулиганства, они были доставлены в местное УВД по ул.Тряскина, - написал в комментариях к посту Алексей Чуйко.
На его станице указано, что он работает в компании, которая предоставляет волгоградским подстанциям машины скорой помощи с водителями.
Информагентство запросило у полиции комментарий по этому происшествию.
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