Расследования

Бочаров предложил создать Совет по развитию Волгоградской области

Расследования 23.03.2023 13:45
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23.03.2023 13:45


Губернатор Андрей Бочаров 23 марта предложил создать Совет по стратегическому развитию Волгоградской области. Такую инициативу глава региона озвучил в ходе своего визита на площадку XVI областного форума «Образование-2023». По мнению Бочарова, наставниками совета должны стать ученые. 

Мы должны не только говорить о настоящем, но и формировать будущее: учитывать, как будут изменяться профессии, какие останутся, какие исчезнут, в каком объеме будет применяться искусственный интеллект, IT-технологии, – сказал волгоградский губернатор. – Мы должны это спрогнозировать и уже сегодня в наших учебных заведениях — от детских садов, школ до среднеспециальных и высшего образования — прививать такие навыки ребёнку, чтобы реализовать его возможности в будущем. Задача — на наших базовых образовательных учреждениях готовить профессии будущего.  

Глава региона подчеркнул, что на сегодня волгоградцы располагают мощным промышленным потенциалом, активно развиваются предпринимательство и АПК. 

Считаю важным на территории Волгоградской области создать совет по стратегическому развитию, наставниками которого должны стать ученые, имеющие общероссийское и мировое признание, доказавшие эффективность в научной и прикладной среде. Это даст нам дополнительные возможности для развития, – озвучил инициативу губернатор. – В него должны войти ученые, имеющие общероссийское и мировое признание, непосредственно доказавшие свою эффективность в научной и профессиональной, прикладной среде, а также специалисты, которые занимаются непосредственно развитием реального сектора экономики. Опираясь на их знания, мы и будем принимать решения».

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